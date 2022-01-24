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Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya’dan itibaren tüm araçlar için durduruldu
Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya’dan itibaren tüm araçlar için durduruldu
Karayolları Genel Müdürlüğü, “Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya’dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur"... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T17:50+0300
2022-01-24T18:22+0300
karayolları genel müdürlüğü
türkiye
istanbul
sakarya
ulaşım
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle alınan yeni bir kararı duyurdu.Yapılan açıklamada "Anadolu tarafından İst.'a gidecek araçlar için Sakarya'dan (İzmit ve İst. istikametine) itibaren bütün araç trafiği, Kocaeli'den yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği), Yalova'dan ise İst. ve İzmir istikametine seyredecek tüm araçların trafiği durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.
türkiye
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karayolları genel müdürlüğü, istanbul, sakarya, ulaşım

Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya’dan itibaren tüm araçlar için durduruldu

17:50 24.01.2022 (güncellendi: 18:22 24.01.2022)
© İHAİstanbul, kar
İstanbul, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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Karayolları Genel Müdürlüğü, “Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya’dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle alınan yeni bir kararı duyurdu.
Yapılan açıklamada "Anadolu tarafından İst.'a gidecek araçlar için Sakarya'dan (İzmit ve İst. istikametine) itibaren bütün araç trafiği, Kocaeli'den yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği), Yalova'dan ise İst. ve İzmir istikametine seyredecek tüm araçların trafiği durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.
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