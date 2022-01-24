https://tr.sputniknews.com/20220124/ankaradan-istanbul-istikametine-araclarin-gecisi-durduruldu-1053049061.html

Ankara'dan İstanbul istikametine araçların geçişine izin verilmiyor

Ankara'dan İstanbul istikametine araçların geçişine izin verilmiyor

İstanbul’da devam eden kar yağışı gece yarısı itibariyle şiddetini arttırdı. Bolu'da Gerede-Düzce arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ile tipiden dolayı... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T03:21+0300

2022-01-24T03:21+0300

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Ankara-İstanbul TEM Otoyolu'nun Akıncı gişeleri girişinde yolu ulaşıma kapatan trafik ekipleri, sürücüleri Ankara'ya şehir merkezine geri dönmeleri veya yol ulaşıma açılıncaya kadar yakındaki bir tesiste beklemeleri konusunda uyardı.Trafik ekipleri Ankara'dan İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerektiğini, yola çıkmış araçların ise yönlendirilen yerlerde bekletileceğini bildirdi.Bu arada Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden (AŞTİ) İstanbul ve Bolu güzergahına gidecek araçların çıkışına da izin verilmiyor.İstanbul’da TEM Otoyolu beyaza büründü, sürücüler güçlükle ilerlediYoğun bir şekilde yağan kar sonrası Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu beyaza büründü. Otoyolun kar ile kaplanması sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar hızlarını düşürerek otoyolda ilerledi. Kar ile kaplanan yolda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Otoyolda bazı sürücüler emniyet şeridine çekip yolun temizlenmesini beklerken bazı sürücüler düşük hızlarda otoyolda ilerledi. Otoyolda ilerleyen sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için otoyolda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi. Sürücüler 4 şeritlik otoyolun sadece 2 şeridinden ilerleyebildi.

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