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'Arkadaşım' dediği televizyonu çalınmıştı: Yaşlı kadına televizyon hediye edildi
'Arkadaşım' dediği televizyonu çalınmıştı: Yaşlı kadına televizyon hediye edildi
Niğde'de hırsızlar tarafından televizyonu çalınınca büyük üzüntü yaşayan Dilber Kömürcü'ye televizyon hediye edildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T15:26+0300
2022-01-24T15:30+0300
televizyon
niğde
hediye
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Niğde'de yaşayan 53 yaşındaki Dilber Kömürcü'nün televizyonunun çalındığını basından öğrenen MHP İl Başkanlığı harekete geçti. İl Başkanı Cumali İnce ve beraberindekiler yaşlı kadının evine giderek, aldıkları televizyonu Kömürcü'ye teslim etti. 'Balkon demirlerini de yaptıracağız'İnce, Dilber Kömürcü'nün evine hırsız girdiğini ve televizyon ve halılarının çalındığını çıkan haberlerden öğrendiklerini söyleyerek, "Bir daha hırsız girmemesi için balkon demirlerini de yaptıracağız. Neye ihtiyacı varsa bundan sonra da yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.Dilber Kömürcü ise televizyonu geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220120/hirsiz-televizyonunu-caldi-televizyon-benim-arkadasimdi-calinmasina-cok-uzuldum-1052944451.html
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televizyon, niğde, hediye

'Arkadaşım' dediği televizyonu çalınmıştı: Yaşlı kadına televizyon hediye edildi

15:26 24.01.2022 (güncellendi: 15:30 24.01.2022)
© İHADilber Kömürcü'ye televizyon hediyesi
Dilber Kömürcü'ye televizyon hediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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Niğde'de hırsızlar tarafından televizyonu çalınınca büyük üzüntü yaşayan Dilber Kömürcü'ye televizyon hediye edildi.
Niğde'de yaşayan 53 yaşındaki Dilber Kömürcü'nün televizyonunun çalındığını basından öğrenen MHP İl Başkanlığı harekete geçti.
İl Başkanı Cumali İnce ve beraberindekiler yaşlı kadının evine giderek, aldıkları televizyonu Kömürcü'ye teslim etti.

'Balkon demirlerini de yaptıracağız'

İnce, Dilber Kömürcü'nün evine hırsız girdiğini ve televizyon ve halılarının çalındığını çıkan haberlerden öğrendiklerini söyleyerek, "Bir daha hırsız girmemesi için balkon demirlerini de yaptıracağız. Neye ihtiyacı varsa bundan sonra da yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.
Dilber Kömürcü ise televizyonu geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
Hırsız televizyonunu çaldı: 'Televizyon benim arkadaşımdı, çalınmasına çok üzüldüm' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
TÜRKİYE
Evine hırsız girdi: 'Televizyon benim arkadaşımdı, çalınmasına çok üzüldüm'
20 Ocak, 16:23
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