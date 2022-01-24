https://tr.sputniknews.com/20220124/arkadasim-dedigi-televizyonu-calinmisti-yasli-kadina-televizyon-hediye-edildi-1053069979.html

'Arkadaşım' dediği televizyonu çalınmıştı: Yaşlı kadına televizyon hediye edildi

'Arkadaşım' dediği televizyonu çalınmıştı: Yaşlı kadına televizyon hediye edildi

Niğde'de hırsızlar tarafından televizyonu çalınınca büyük üzüntü yaşayan Dilber Kömürcü'ye televizyon hediye edildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T15:26+0300

2022-01-24T15:26+0300

2022-01-24T15:30+0300

televizyon

niğde

hediye

türkiye

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Niğde'de yaşayan 53 yaşındaki Dilber Kömürcü'nün televizyonunun çalındığını basından öğrenen MHP İl Başkanlığı harekete geçti. İl Başkanı Cumali İnce ve beraberindekiler yaşlı kadının evine giderek, aldıkları televizyonu Kömürcü'ye teslim etti. 'Balkon demirlerini de yaptıracağız'İnce, Dilber Kömürcü'nün evine hırsız girdiğini ve televizyon ve halılarının çalındığını çıkan haberlerden öğrendiklerini söyleyerek, "Bir daha hırsız girmemesi için balkon demirlerini de yaptıracağız. Neye ihtiyacı varsa bundan sonra da yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.Dilber Kömürcü ise televizyonu geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

https://tr.sputniknews.com/20220120/hirsiz-televizyonunu-caldi-televizyon-benim-arkadasimdi-calinmasina-cok-uzuldum-1052944451.html

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