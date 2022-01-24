https://tr.sputniknews.com/20220124/arsa-tarla-ve-is-yeri-satislari-15-milyon-adedi-asarak-rekor-kirdi-1053066387.html
Arsa, tarla ve iş yeri satışları 1.5 milyon adedi aşarak rekor kırdı
Arsa, tarla ve iş yeri satışları 1.5 milyon adedi aşarak rekor kırdı
Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 29.6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T14:10+0300
2022-01-24T14:10+0300
2022-01-24T14:11+0300
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TÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde yapılan konut satışları, önceki yıla göre yüzde 0.5 azalarak 1 milyon 491 bin 856 adet oldu.Konuttaki kısmi düşüşe rağmen konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla, iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi gibi) satışları tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu alandaki satışlar 2021'de önceki yıla göre yüzde 29.6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı. Konut dışı gayrimenkulün, konut satışlarını ilk kez geride bıraktığı görüldü.Konut dışı gayrimenkul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin, 2019'da 990 bin, 2018'de 1 milyon 125 bin ve 2017'de 1 milyon 148 bin adet olarak gerçekleşmişti.Geçen yıl el değiştiren toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon 20 bin oldu.İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının 722 bin adede yükseldiğini, 480 bin arsanın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bildirdi.Diğer gayrimenkul satışlarının 202 bin adet olarak gerçekleştiğini aktaran Büyükduman, "Konut dışı gayrimenkulde yaşanan artışın başlıca iki nedeni var. Birincisi, salgın sürecinde kırsal bölgelerde müstakil bir yaşam isteğinin arsa ve tarlalara yönelik talebi artırması. İkincisi ise yılın ilk yarısından sonra enflasyondan korunma amaçlı somut varlıklara yatırım yapma arzusu." diye konuştu.Ahmet Büyükduman, önceki yıllarda toplam gayrimenkul satışlarının içinden yüzde 30 pay alan tarla ve arsanın 2021'de yüzde 40'a ulaştığını söyledi.Konut satışlarının geçen yıl artmadığını ancak 2020'ye göre hemen hemen aynı seviyede gerçekleştiğini aktaran Büyükduman, "Bu dönemde konut fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Yatırımcılar, konuta göre daha düşük birikimlerle alınabilen arsa ve arazi yatırımına yöneldi. Kırsala yönelme eğilimi nedeniyle en yüksek artış tarla vasıflı gayrimenkullerde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugu-sadakatsiz-dizisindeki-rusvet-sahnesi-icin-rtuke-basvurdu-1050498763.html
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satış, arsa, iş yeri
Arsa, tarla ve iş yeri satışları 1.5 milyon adedi aşarak rekor kırdı
14:10 24.01.2022 (güncellendi: 14:11 24.01.2022)
Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 29.6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.
TÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde yapılan konut satışları, önceki yıla göre yüzde 0.5 azalarak 1 milyon 491 bin 856 adet oldu.
Konuttaki kısmi düşüşe rağmen konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla, iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi gibi) satışları tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu alandaki satışlar 2021'de önceki yıla göre yüzde 29.6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı. Konut dışı gayrimenkulün, konut satışlarını ilk kez geride bıraktığı görüldü.
Konut dışı gayrimenkul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin, 2019'da 990 bin, 2018'de 1 milyon 125 bin ve 2017'de 1 milyon 148 bin adet olarak gerçekleşmişti.
Geçen yıl el değiştiren toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon 20 bin oldu.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının 722 bin adede yükseldiğini, 480 bin arsanın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bildirdi.
Diğer gayrimenkul satışlarının 202 bin adet olarak gerçekleştiğini aktaran Büyükduman, "Konut dışı gayrimenkulde yaşanan artışın başlıca iki nedeni var. Birincisi, salgın sürecinde kırsal bölgelerde müstakil bir yaşam isteğinin arsa ve tarlalara yönelik talebi artırması. İkincisi ise yılın ilk yarısından sonra enflasyondan korunma amaçlı somut varlıklara yatırım yapma arzusu." diye konuştu.
Ahmet Büyükduman, önceki yıllarda toplam gayrimenkul satışlarının içinden yüzde 30 pay alan tarla ve arsanın 2021'de yüzde 40'a ulaştığını söyledi.
Konut satışlarının geçen yıl artmadığını ancak 2020'ye göre hemen hemen aynı seviyede gerçekleştiğini aktaran Büyükduman, "Bu dönemde konut fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Yatırımcılar, konuta göre daha düşük birikimlerle alınabilen arsa ve arazi yatırımına yöneldi. Kırsala yönelme eğilimi nedeniyle en yüksek artış tarla vasıflı gayrimenkullerde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.