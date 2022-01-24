https://tr.sputniknews.com/20220124/artvinde-heyelan-dev-kayalar-4-koye-ulasimi-kapatti-1053051345.html

Artvin’de heyelan: Dev kayalar 4 köye ulaşımı kapattı

Artvin’de heyelan: Dev kayalar 4 köye ulaşımı kapattı

Artvin’in Borçka ilçesinde 4 köyü ulaşıma kapatan heyelan anı görüntülendi. Yamaçtan kopan dev kayalar köy yolunu ulaşıma kapatırken, heyelan can kaybı olmadan... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T05:52+0300

2022-01-24T05:52+0300

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türkiye

artvin

heyelan

kaya

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Artvin’in Borçka ilçesi Arkaköy yolu ikinci kilometresinde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı.Heyelan anında yolda yaya ve araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Arkada Köy, Balcı, Kaynarca ve Alaca köyleri heyelan nedeniyle ulaşma kapanırken, o anlar ise bölgede bulunanlar tarafından görüntülendi.

türkiye

artvin

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artvin, heyelan, kaya