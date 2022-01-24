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https://tr.sputniknews.com/20220124/artvinde-heyelan-dev-kayalar-4-koye-ulasimi-kapatti-1053051345.html
Artvin’de heyelan: Dev kayalar 4 köye ulaşımı kapattı
Artvin’de heyelan: Dev kayalar 4 köye ulaşımı kapattı
Artvin’in Borçka ilçesinde 4 köyü ulaşıma kapatan heyelan anı görüntülendi. Yamaçtan kopan dev kayalar köy yolunu ulaşıma kapatırken, heyelan can kaybı olmadan... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
artvin
heyelan
kaya
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Artvin’in Borçka ilçesi Arkaköy yolu ikinci kilometresinde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı.Heyelan anında yolda yaya ve araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Arkada Köy, Balcı, Kaynarca ve Alaca köyleri heyelan nedeniyle ulaşma kapanırken, o anlar ise bölgede bulunanlar tarafından görüntülendi.
türkiye
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artvin, heyelan, kaya

Artvin’de heyelan: Dev kayalar 4 köye ulaşımı kapattı

05:52 24.01.2022 (güncellendi: 05:58 24.01.2022)
© İHAartvin heyelan
artvin heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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Artvin’in Borçka ilçesinde 4 köyü ulaşıma kapatan heyelan anı görüntülendi. Yamaçtan kopan dev kayalar köy yolunu ulaşıma kapatırken, heyelan can kaybı olmadan atlatıldı.
Artvin’in Borçka ilçesi Arkaköy yolu ikinci kilometresinde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı.
Heyelan anında yolda yaya ve araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Arkada Köy, Balcı, Kaynarca ve Alaca köyleri heyelan nedeniyle ulaşma kapanırken, o anlar ise bölgede bulunanlar tarafından görüntülendi.
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