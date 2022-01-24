https://tr.sputniknews.com/20220124/auschwitzde-nazi-selami-veren-turiste-para-cezasi-verildi-kotu-bir-saka-oldugunu-kabul-ediyorum-1053069165.html

Auschwitz’de Nazi selamı veren turiste para cezası: 'Kötü bir şaka olduğunu kabul ediyorum'

Auschwitz’de Nazi selamı veren turiste para cezası: 'Kötü bir şaka olduğunu kabul ediyorum'

Nazi Almanyası tarafından 2’nci Dünya Savaşı sırasında Polonya’da kurulan Auschwitz Toplama Kampı’nda Nazi selamı veren Hollandalı bir turist para cezasına... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T15:07+0300

2022-01-24T15:07+0300

2022-01-24T15:11+0300

dünya

auschwitz toplama kampı

turist

para cezası

auschwitz-birkenau kampı

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1 milyonu Yahudi 1.1 milyon insanın öldürüldüğü kampı gezmeye giden 29 yaşındaki kadın turistin adı açıklanmadı. Kampın, “Çalışmak Özgür Kılar” yazılı girişinde fotoğraf çektiren kadının, eşi onu görüntülerken Nazi selamı verdiği ve gözaltına alındığı belirtildi.Hakkında, ‘Nazi propagandası yaptığı’ gerekçesiyle soruşturma başlatılan kadının polise verdiği ifadede, “Kötü bir şaka olduğunu kabul ediyorum” dediği, verilen para cezasını ödemeyi kabul ettiği açıklandı. Cezanın ne kadar olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.Polonya’da, ‘Nazi propagandası yapmak’ suçuna iki yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımında (Holokost) 6 milyon kişi hayatını kaybetti.Auschwitz Kampı Sovyet askerleri tarafından 1945 yılında özgürleştirildi.

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auschwitz toplama kampı, turist, para cezası, auschwitz-birkenau kampı