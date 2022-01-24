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https://tr.sputniknews.com/20220124/auschwitzde-nazi-selami-veren-turiste-para-cezasi-verildi-kotu-bir-saka-oldugunu-kabul-ediyorum-1053069165.html
Auschwitz’de Nazi selamı veren turiste para cezası: 'Kötü bir şaka olduğunu kabul ediyorum'
Auschwitz’de Nazi selamı veren turiste para cezası: 'Kötü bir şaka olduğunu kabul ediyorum'
Nazi Almanyası tarafından 2’nci Dünya Savaşı sırasında Polonya’da kurulan Auschwitz Toplama Kampı’nda Nazi selamı veren Hollandalı bir turist para cezasına... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T15:07+0300
2022-01-24T15:11+0300
dünya
auschwitz toplama kampı
turist
para cezası
auschwitz-birkenau kampı
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1 milyonu Yahudi 1.1 milyon insanın öldürüldüğü kampı gezmeye giden 29 yaşındaki kadın turistin adı açıklanmadı. Kampın, “Çalışmak Özgür Kılar” yazılı girişinde fotoğraf çektiren kadının, eşi onu görüntülerken Nazi selamı verdiği ve gözaltına alındığı belirtildi.Hakkında, ‘Nazi propagandası yaptığı’ gerekçesiyle soruşturma başlatılan kadının polise verdiği ifadede, “Kötü bir şaka olduğunu kabul ediyorum” dediği, verilen para cezasını ödemeyi kabul ettiği açıklandı. Cezanın ne kadar olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.Polonya’da, ‘Nazi propagandası yapmak’ suçuna iki yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımında (Holokost) 6 milyon kişi hayatını kaybetti.Auschwitz Kampı Sovyet askerleri tarafından 1945 yılında özgürleştirildi.
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auschwitz toplama kampı, turist, para cezası, auschwitz-birkenau kampı

Auschwitz’de Nazi selamı veren turiste para cezası: 'Kötü bir şaka olduğunu kabul ediyorum'

15:07 24.01.2022 (güncellendi: 15:11 24.01.2022)
© Sputnik / B. Fishman / Fotoğraf bankasına girAuschwitz Toplama kampının Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılışının 75. yıldönümü
Auschwitz Toplama kampının Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılışının 75. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / B. Fishman
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Nazi Almanyası tarafından 2’nci Dünya Savaşı sırasında Polonya’da kurulan Auschwitz Toplama Kampı’nda Nazi selamı veren Hollandalı bir turist para cezasına çarptırıldı.
1 milyonu Yahudi 1.1 milyon insanın öldürüldüğü kampı gezmeye giden 29 yaşındaki kadın turistin adı açıklanmadı. Kampın, “Çalışmak Özgür Kılar” yazılı girişinde fotoğraf çektiren kadının, eşi onu görüntülerken Nazi selamı verdiği ve gözaltına alındığı belirtildi.
Hakkında, ‘Nazi propagandası yaptığı’ gerekçesiyle soruşturma başlatılan kadının polise verdiği ifadede, “Kötü bir şaka olduğunu kabul ediyorum” dediği, verilen para cezasını ödemeyi kabul ettiği açıklandı. Cezanın ne kadar olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
Polonya’da, ‘Nazi propagandası yapmak’ suçuna iki yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.
Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımında (Holokost) 6 milyon kişi hayatını kaybetti.
Auschwitz Kampı Sovyet askerleri tarafından 1945 yılında özgürleştirildi.
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