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Auschwitz’de Nazi selamı veren turiste para cezası: 'Kötü bir şaka olduğunu kabul ediyorum'
15:07 24.01.2022 (güncellendi: 15:11 24.01.2022)
© Sputnik / B. Fishman / Fotoğraf bankasına girAuschwitz Toplama kampının Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılışının 75. yıldönümü
© Sputnik / B. Fishman/
Nazi Almanyası tarafından 2’nci Dünya Savaşı sırasında Polonya’da kurulan Auschwitz Toplama Kampı’nda Nazi selamı veren Hollandalı bir turist para cezasına çarptırıldı.
1 milyonu Yahudi 1.1 milyon insanın öldürüldüğü kampı gezmeye giden 29 yaşındaki kadın turistin adı açıklanmadı. Kampın, “Çalışmak Özgür Kılar” yazılı girişinde fotoğraf çektiren kadının, eşi onu görüntülerken Nazi selamı verdiği ve gözaltına alındığı belirtildi.
Hakkında, ‘Nazi propagandası yaptığı’ gerekçesiyle soruşturma başlatılan kadının polise verdiği ifadede, “Kötü bir şaka olduğunu kabul ediyorum” dediği, verilen para cezasını ödemeyi kabul ettiği açıklandı. Cezanın ne kadar olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
What an embarrassment. I fear the idea to post something online may have been a factor here. Auschwitz: Dutch tourist fined over Nazi salute at former death camp ↘️ https://t.co/cdfQQouTVr— Marietje Schaake (@MarietjeSchaake) January 24, 2022
Polonya’da, ‘Nazi propagandası yapmak’ suçuna iki yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.
Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımında (Holokost) 6 milyon kişi hayatını kaybetti.
Auschwitz Kampı Sovyet askerleri tarafından 1945 yılında özgürleştirildi.
Tourist Arrested for Making Nazi Salute at Auschwitz ‘As a Joke’ https://t.co/LqER7V7Ztf pic.twitter.com/D4a6zPKAsC— VICE UK (@VICEUK) January 24, 2022