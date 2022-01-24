https://tr.sputniknews.com/20220124/bakan-adil-karaismailoglu-turkiye-genelinde-tamamina-yakin-kesimlerde-trafigimiz-aciktir-1053061842.html

Bakan Adil Karaismailoğlu: Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır

Bakan Adil Karaismailoğlu: Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır

Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülke genelinde etkili olan kar yağışlarına rağmen kapalı yol olmadığını belirterek, "Türkiye... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T12:28+0300

2022-01-24T12:28+0300

2022-01-24T12:42+0300

ulaşım

adil karaismailoğlu

türkiye

türkiye

kar yağışı

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Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de yolların yüzde 99'unun açık olduğunu söyledi.Birkaç gün daha kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini ifade eden Karaismailoğlu, "Kış lastiği kullanma konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaretinde konuştu.Karaismailoğlu, dün gece Anadolu Otoyolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığını söyledi.Bolu ve Düzce Valiliklerinin yolda kalan vatandaşları misafir ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, "İstanbul-Ankara arasında ulaşım normal seyrinde devam ediyor" dedi.Bolu'da son 50 yılın en büyük kış mevsimini yaşadığını belirten Karaismailoğlu, "Yollardaki olumsuz durumlar nedeniyle trafikte sıkıntılar yaşadık" açıklamasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220124/duzcede-karin-agirligina-dayanamayan-cati-coktu-17-arac-zarar-gordu-1053062160.html

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ulaşım, adil karaismailoğlu, türkiye, kar yağışı