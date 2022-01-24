https://tr.sputniknews.com/20220124/bakan-adil-karaismailoglu-turkiye-genelinde-tamamina-yakin-kesimlerde-trafigimiz-aciktir-1053061842.html
Bakan Adil Karaismailoğlu: Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır
Bakan Adil Karaismailoğlu: Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır
Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülke genelinde etkili olan kar yağışlarına rağmen kapalı yol olmadığını belirterek, "Türkiye... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T12:28+0300
2022-01-24T12:28+0300
2022-01-24T12:42+0300
ulaşım
adil karaismailoğlu
türkiye
türkiye
kar yağışı
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Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de yolların yüzde 99'unun açık olduğunu söyledi.Birkaç gün daha kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini ifade eden Karaismailoğlu, "Kış lastiği kullanma konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaretinde konuştu.Karaismailoğlu, dün gece Anadolu Otoyolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığını söyledi.Bolu ve Düzce Valiliklerinin yolda kalan vatandaşları misafir ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, "İstanbul-Ankara arasında ulaşım normal seyrinde devam ediyor" dedi.Bolu'da son 50 yılın en büyük kış mevsimini yaşadığını belirten Karaismailoğlu, "Yollardaki olumsuz durumlar nedeniyle trafikte sıkıntılar yaşadık" açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/duzcede-karin-agirligina-dayanamayan-cati-coktu-17-arac-zarar-gordu-1053062160.html
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ulaşım, adil karaismailoğlu, türkiye, kar yağışı
Bakan Adil Karaismailoğlu: Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır
12:28 24.01.2022 (güncellendi: 12:42 24.01.2022)
Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülke genelinde etkili olan kar yağışlarına rağmen kapalı yol olmadığını belirterek, "Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaya devam edecek" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de yolların yüzde 99'unun açık olduğunu söyledi.
Birkaç gün daha kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini ifade eden Karaismailoğlu, "Kış lastiği kullanma konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaretinde konuştu.
Karaismailoğlu, dün gece Anadolu Otoyolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığını söyledi.
Bolu ve Düzce Valiliklerinin yolda kalan vatandaşları misafir ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, "İstanbul-Ankara arasında ulaşım normal seyrinde devam ediyor" dedi.
Bolu'da son 50 yılın en büyük kış mevsimini yaşadığını belirten Karaismailoğlu, "Yollardaki olumsuz durumlar nedeniyle trafikte sıkıntılar yaşadık" açıklamasını yaptı.