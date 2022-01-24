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https://tr.sputniknews.com/20220124/bakan-donmez-tuketim-limitine-iliskin-gercekten-ihtiyac-varsa-degisiklige-gidebiliriz-1053082429.html
Bakan Dönmez: Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz
Bakan Dönmez: Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli elektrik tarifesi hakkında "Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T21:46+0300
2022-01-24T22:02+0300
fatih dönmez
türkiye
elektrik
doğalgaz
akaryakıt
tarife
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk TV'de kademeli elektrik tarifesi, doğalgaz yardımı ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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fatih dönmez, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, tarife

Bakan Dönmez: Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz

21:46 24.01.2022 (güncellendi: 22:02 24.01.2022)
© AAFatih Dönmez
Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli elektrik tarifesi hakkında "Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk TV'de kademeli elektrik tarifesi, doğalgaz yardımı ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İran'da kendi taraflarında bir istasyonda kaçak söz konusu. 20 Ocak itibarıyla akışı sonlandırmış oldular. 3 gündür böyle sıkıntı ile karşı karşıyayız. İlk etapta sanayi ve işverenlerimizle temasa geçmek suretiyle 10 günlük süreci biraz fedakârlık yaparak nasıl atlatırız, onun planlamasını yaptık. Şu anda hamdolsun sanayimiz de üretim kapasitesi açısından oldukça iyi bir seviyeye geldi. Tabii bizim de kontrol edemediğimiz durum oldu. Hafta sonu bakan yardımcımızın başkanlığında bir ekibimizi İran'a gönderdik. 'Mümkünse tehir edelim, kış sonrasına bırakalım, mümkün olursa kısaltalım akış başlasın' dedik. Onlar da mümkün olduğunca çalışacaklarını belirttiler. Tekrar bir gaz akışı olabilir mi diye şartları değerlendiriyorlar. Biz mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sorunun kaldırılması için girişimde bulunduk. Benzer hava koşulları İran'ın batı tarafını etkiliyor. Bakalım inşallah en kısa sürede hâl çaresini buluruz.
İran'a herhangi bir borcumuz söz konusu değil. Zaten karşı taraftan da böyle bir açıklama yapılmış değil. İran'da iç talebin arttığı ve böyle bir kesinti olduğuna dair duyumları aldık ama resmi olarak bunu doğrultma durumumuz yok. İran da iç tüketimini planlamaları gerekiyor. Eğer mücbir sebep yoksa, alıcınına sözleşmeden kaynaklı bir takım yaptırım ve müeyyide hakları var. Karşı taraf kabul etmediğinde uluslararası tahkime taşınıyor konu. İnşallah o boyuta gelmeden çözülür. Sözleşmede her iki tarafın yükümlülüğü var. Bunlara uyulmadığı takdirde hangi yaptırımlar uygulanacağı belli. Hem aradaki yazışmalar, hem de görüşmelerde İran tarafı 10 gün içinde bu işin çözüleceğini deklare etti. Biz daha da kısa sürede yapılması uyarısını yaptık. Biz ülkenin gelimesi, kalkınmasına paralel olarak talep artışı olduğunu yıllar önce öngörmüştük. Yeraltı depolama kapasitelerinin arttırılmasına ilişkin bir dizi hazırlık yapmıştık. Şu anda iki tane FSRU yüzer gemimiz var. Burada depolama hacmi kadar önemli olan ne kadarını basabiliyor? Biz normal akışımızı yapıyoruz.
İzmir'de FSRU gemileri günlük 22 milyon gazı sisteme verebiliyor. Aynısını Hatay Dörtyol'daki gemimizden de alabiliyoruz. Aliağa'da Ege terminali var. Oradan da günlük sevkiyat kapasitesini arttırdık. Yaklaşık şu anda 40 milyon metreküape çıktı kapasite. Marmara Ereğlisi'nde bir terminalimiz daha var. Oradaki kapasitemizi 38 milyon metreküpe çıkardık. 4 tane terminalden 100 milyon metreküp üzerinden gazı sisteme verebilir hale geldik. İran'dan yıllık 10 milyar metreküp gazla; günlük 30 milyon metreküp akış söz konusuydu. Sistemde dengesizlik hali varsa depolardan karşılamanız gerekiyor ki, bizim Silivri ve Tuz Gölü'nde depolarımız normal planlanan şekilde veriyor. Oralarda bir sıkıntı yok. Daha önce Azerbaycan'dan kaz alırken şimdi TANAP'tan gaz alıyoruz. Rusya'dan aldığımız gaz Ukrayna üzerinden geliyordu. Sistemde kendi olağan akışına uygun planlamamız söz konusu. Yaklaşık İran yüzde 15-20 oranında gazımızı karşılıyor toplamda.
Kışa girerken depolardan bir miktar kullanmaya başlarsınız, kış çıkıncaya kadar üretim planı vardır. O planda ciddi sıkıntısı söz konusu değil. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü kış şartları var. 81 ilin 73'ünde geçmiş yıllarda olmayan tüketim söz konusu. İran'daki sorun aşılınca burayı daha rahat çözmüş olacağız. Şehirlerde başka mesken olmak üzere kritik imalat sektöründen bahsediyorum, onların enerji çekişinde sınırlama yapmadık. Bu süreçten daha az etkilenecek olan sanayi kuruluşlarıyla bu planlamayı yaptık. Yoksa herkes etkilenmiş olacaktı. Bunu sanayi kesiminde birkaç günlük kısıntıyla yaparak vatandaşımızın etkilenmemesine gayret ediyoruz.
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