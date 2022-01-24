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https://tr.sputniknews.com/20220124/bakan-koca-saygiyi-daha-fazla-hak-eden-bir-davranis-var-mi-1053050949.html
Bakan Koca: Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı
Bakan Koca: Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı
Sağlık Bakanı Koca, Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 87 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyan 112 Acil Sağlık çalışanının videosunu paylaştı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
adıyaman
112 acil servis
sağlık çalışanı
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ulaşamadığı hastayı sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran 112 Acil Sağlık ekibinin videosunu paylaştı.Koca, paylaştığı videoda "Adıyaman, Gölbaşı. Ambulans, 87 yaşındaki Fatma Hanım'ın yaşadığı sokağa geldiğinde ilerleyemedi. Evdeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırma kararı alındı. Hasta karda sedye ile taşınamayınca bir arkadaşımız Fatma Hanım'ı sırtına alarak ambulansa taşıdı. Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı?" ifadelerine yer verdi.
türkiye
adıyaman
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adıyaman, 112 acil servis, sağlık çalışanı, fahrettin koca

Bakan Koca: Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı

05:11 24.01.2022 (güncellendi: 05:12 24.01.2022)
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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Sağlık Bakanı Koca, Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 87 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyan 112 Acil Sağlık çalışanının videosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ulaşamadığı hastayı sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran 112 Acil Sağlık ekibinin videosunu paylaştı.
Koca, paylaştığı videoda "Adıyaman, Gölbaşı. Ambulans, 87 yaşındaki Fatma Hanım'ın yaşadığı sokağa geldiğinde ilerleyemedi. Evdeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırma kararı alındı. Hasta karda sedye ile taşınamayınca bir arkadaşımız Fatma Hanım'ı sırtına alarak ambulansa taşıdı. Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı?" ifadelerine yer verdi.
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