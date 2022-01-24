https://tr.sputniknews.com/20220124/bakan-koca-saygiyi-daha-fazla-hak-eden-bir-davranis-var-mi-1053050949.html

Bakan Koca: Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı

Bakan Koca: Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı

Sağlık Bakanı Koca, Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 87 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyan 112 Acil Sağlık çalışanının videosunu paylaştı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T05:11+0300

2022-01-24T05:11+0300

2022-01-24T05:12+0300

türkiye

adıyaman

112 acil servis

sağlık çalışanı

fahrettin koca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097823_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_295436244a39ba50c5a9947104478188.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ulaşamadığı hastayı sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran 112 Acil Sağlık ekibinin videosunu paylaştı.Koca, paylaştığı videoda "Adıyaman, Gölbaşı. Ambulans, 87 yaşındaki Fatma Hanım'ın yaşadığı sokağa geldiğinde ilerleyemedi. Evdeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırma kararı alındı. Hasta karda sedye ile taşınamayınca bir arkadaşımız Fatma Hanım'ı sırtına alarak ambulansa taşıdı. Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı?" ifadelerine yer verdi.

türkiye

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adıyaman, 112 acil servis, sağlık çalışanı, fahrettin koca