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https://tr.sputniknews.com/20220124/balikesir-depremi-sonrasi-uyari-7-72-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1053055526.html
Balıkesir depremi sonrası uyarı: 7-7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir
Balıkesir depremi sonrası uyarı: 7-7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir
Balıkesir Kent Konseyi, Şehir Ekonomisi, Kalkınma ve İstihdam Yönetim Kurulu Üyesi, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Dursunbey’de meydana gelen deprem sonrasında... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T10:19+0300
2022-01-24T10:19+0300
türkiye
balıkesir
bandırma
sındırgı
fay hattı
deprem
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili Jeoloji Mühendis Aysun Aykan değerlendirme yaptı. Aykan, "Depremin olduğu yerde MTA’nin diri fay haritasında çizili bir fay bulunmuyor. Deprem, Havran-Balya fay zonunun, Kepsut segmentinin doğuya doğru devamı üzerinde oldu. Havran-Balya fay zonu üzerinde yapılan paleosismolojik çalışmalara göre de Kepsut segmenti üzerinde en son yüzey kırığı oluşturan deprem 1898 tarihinde meydana gelmiştir. Balıkesir, Dursunbey ilçesinde meydana gelen Mw=5 büyüklüğündeki deprem orta büyüklükte bir deprem olup normal şartlarda binalarda hasarlara ve can kayıplarına neden olmaz. Fakat ülkemizde özellikle kırsal mahallelerde taşıyıcı sistem yapısının yetersizliğinden dolayı yapılarda hasarlar ve can kayıpları olabilmektedir. Burada küçük depremler bir süre devam edecektir” dedi.Dursunbey’deki deprem bölgesinde daha büyük depremler üretebilecek fayların olabileceği değerlendirmesinde bulunan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, “Bu bölgede daha büyük depremler oluşturabilecek faylar bulunmaktadır ve bu fay hatlarında da ciddi enerji birikmesi mevcuttur” ifadelerini kullandı.'Balıkesir'de çok sayıda diri fay var'Balıkesir’in deprem yoğunluğu fazla olan illerden birisi olduğunu kaydeden Aysun Aykan, “Balıkesir ili deprem yoğunluğu fazla olan bir ilimiz ve bu deprem aktivitesi özellikle, 10 Aralık 2019 tarihinde Balıkesir-Altıeylül’de Mw=5 büyüklüğünde deprem ile başlayarak sonra Balıkesir Karesi’deki depremlerle devam eden ve daha sonra yine bu bölgede 22 Nisan'da Mw=4.2 büyüklüğünde Sındırgı depremleri ile devam eden bir deprem aktivitesi oldu. Uzun süredir deprem yoğunluğu olduğu için bölgedeki depremler halkımızı korku ve paniğe sevk ediyor. Bu büyüklükte depremler bu bölgede her zaman olabilir; çünkü deprem üretme potansiyeline sahip çok sayıda diri fay var” diye konuştu.'Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesi daha büyük'Balıkesir'de oluşabilecek tehlikelere dikkat çeken Aykan, "Bölgedeki Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesi daha büyük ve bu fayların üzerinde yapılaşmalar var. Balıkesir ili ve ilçeleri dünyanın sismik yönden en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Dünyanın en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı’nın bölgedeki varlığı, Balıkesir ve ilçelerinin deprem tehlikesinin yüksek olmasının nedenleri arasındadır. Geçmişte Balıkesir ve ilçelerinde meydana gelen 1672, 1845, 186, 1577, 1897, 1898, 1935, 1944, 1953, 1964 depremleri ile Balıkesir ve ilçeleri önemli bir şekilde etkilenmiştir. Balıkesir ilinde gelecekte yıkıcı deprem oluşturabilecek 20 fay zonu bulunmaktadır. Bu fayların çoğu Mw=7 ve Mw=7,2 büyüklükte deprem oluşturabilecektir. Yenice-Gönen Fayı, Balıkesir Fayı, Edremit Fayı ve Bandırma Fayları yerleşim birimlerinden geçmektedir; Asıl buralara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220120/istanbul-buyuksehir-belediyesi-olasi-bir-depreme-karsi-hangi-projeleri-yurutuyor-1052945764.html
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balıkesir, bandırma, sındırgı, fay hattı, deprem

Balıkesir depremi sonrası uyarı: 7-7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir

10:19 24.01.2022
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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Balıkesir Kent Konseyi, Şehir Ekonomisi, Kalkınma ve İstihdam Yönetim Kurulu Üyesi, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Dursunbey’de meydana gelen deprem sonrasında açıklamalarda bulundu.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili Jeoloji Mühendis Aysun Aykan değerlendirme yaptı.
Aykan, "Depremin olduğu yerde MTA’nin diri fay haritasında çizili bir fay bulunmuyor. Deprem, Havran-Balya fay zonunun, Kepsut segmentinin doğuya doğru devamı üzerinde oldu. Havran-Balya fay zonu üzerinde yapılan paleosismolojik çalışmalara göre de Kepsut segmenti üzerinde en son yüzey kırığı oluşturan deprem 1898 tarihinde meydana gelmiştir. Balıkesir, Dursunbey ilçesinde meydana gelen Mw=5 büyüklüğündeki deprem orta büyüklükte bir deprem olup normal şartlarda binalarda hasarlara ve can kayıplarına neden olmaz. Fakat ülkemizde özellikle kırsal mahallelerde taşıyıcı sistem yapısının yetersizliğinden dolayı yapılarda hasarlar ve can kayıpları olabilmektedir. Burada küçük depremler bir süre devam edecektir” dedi.
Dursunbey’deki deprem bölgesinde daha büyük depremler üretebilecek fayların olabileceği değerlendirmesinde bulunan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, “Bu bölgede daha büyük depremler oluşturabilecek faylar bulunmaktadır ve bu fay hatlarında da ciddi enerji birikmesi mevcuttur” ifadelerini kullandı.

'Balıkesir'de çok sayıda diri fay var'

Balıkesir’in deprem yoğunluğu fazla olan illerden birisi olduğunu kaydeden Aysun Aykan, “Balıkesir ili deprem yoğunluğu fazla olan bir ilimiz ve bu deprem aktivitesi özellikle, 10 Aralık 2019 tarihinde Balıkesir-Altıeylül’de Mw=5 büyüklüğünde deprem ile başlayarak sonra Balıkesir Karesi’deki depremlerle devam eden ve daha sonra yine bu bölgede 22 Nisan'da Mw=4.2 büyüklüğünde Sındırgı depremleri ile devam eden bir deprem aktivitesi oldu. Uzun süredir deprem yoğunluğu olduğu için bölgedeki depremler halkımızı korku ve paniğe sevk ediyor. Bu büyüklükte depremler bu bölgede her zaman olabilir; çünkü deprem üretme potansiyeline sahip çok sayıda diri fay var” diye konuştu.

'Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesi daha büyük'

Balıkesir'de oluşabilecek tehlikelere dikkat çeken Aykan, "Bölgedeki Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesi daha büyük ve bu fayların üzerinde yapılaşmalar var. Balıkesir ili ve ilçeleri dünyanın sismik yönden en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Dünyanın en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı’nın bölgedeki varlığı, Balıkesir ve ilçelerinin deprem tehlikesinin yüksek olmasının nedenleri arasındadır. Geçmişte Balıkesir ve ilçelerinde meydana gelen 1672, 1845, 186, 1577, 1897, 1898, 1935, 1944, 1953, 1964 depremleri ile Balıkesir ve ilçeleri önemli bir şekilde etkilenmiştir. Balıkesir ilinde gelecekte yıkıcı deprem oluşturabilecek 20 fay zonu bulunmaktadır. Bu fayların çoğu Mw=7 ve Mw=7,2 büyüklükte deprem oluşturabilecektir. Yenice-Gönen Fayı, Balıkesir Fayı, Edremit Fayı ve Bandırma Fayları yerleşim birimlerinden geçmektedir; Asıl buralara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
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