https://tr.sputniknews.com/20220124/barbaros-sansalin-havalimaninda-darbedilmesine-iliskin-davada-gerekceli-karar-aciklandi-1053073844.html

Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Modacı Barbaros Şansal'ın, Atatürk Havalimanı apronunda darbedilmesine ilişkin 12 sanığın beraat ettiği, bir sanığın 2 bin 500 lira adli para cezasına... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T17:02+0300

2022-01-24T17:02+0300

2022-01-24T17:02+0300

türkiye

barbaros şansal

saldırı

gerekçeli karar

haberler

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Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi, modacı Barbaros Şansal’ın darbedilmesine ilişkin sanık Yasin Böcekli'nin "basit yaralama" suçundan 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılması, 12 sanığın "basit yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından beraatlerine hükmedilmesiyle ilgili gerekçeli kararın yazımını tamamladı.Bazı sanıkların olay günü ve sonrası cep telefonu ile iletişim kurduğunun tespit edildiği ancak TGS yer hizmetlilerinin iş dolayısıyla cep telefonu ile görüşmelerinin hayatın olağan akışına ve iş işleyişine uygun olduğuna yer verilen kararda, haber sitelerinde Şansal'ın havalimanına ineceği saatin yer aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde saldırının planlı olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.Gerekçeli kararda, sanık Yasin Böcekli hakkında "basit yaralama" suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği ifade edilerek, kastın yoğunluğu ve meydana gelen zarar dikkate alınarak sanığın temel cezası belirlenirken alt sınırdan bir miktar uzaklaşıldığı kaydedildi.Barbaros Şansal'ın duruşmada yalnızca sanık Yasin Böcekli'nin çelme taktığını beyan ettiği ve diğer sanıklar ile ilgili "Vurup vurmadığını bilmiyorum, hatırlamıyorum." dediği aktarılan gerekçeli kararda, "Görüntü bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde, katılana 3-4 kişinin saldırmaya çalıştığı, dosyamızda 13 sanığın bulunduğu, katılan Barbaros Şansal'ın 2 sanıktan şikayetçi olmadığı, 42 saniye süren kovalama içerisinde 11 sanığın hepsinin vurduğunun düşünülemeyeceği, 11 kişinin bir kişiye saldırdığı durumlarda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde olmayacağı da mahkememizce göz önünde bulundurulmuştur." değerlendirmesine yer verildi.Her ne kadar tüm sanıklar hakkında "tehdit" suçundan kamu davası açılmışsa da üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle bu suçtan beraatlerine karar verildiği bildirildi.Gerekçeli kararda ayrıca sanıklar Gökhan Uçar ve Sefa Tüfekçi hakkında "basit yaralama" ve "hakaret" suçundan kamu davası açılmışsa da müştekinin bu kişiler hakkındaki şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle bu davanın da düşürüldüğü ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20170303/barbaros-sansal-thy-tav-1027469779.html

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