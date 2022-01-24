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Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı
Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü, karda aracı ile mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için gittiği Karsavran Mahallesi'nde kendi... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T11:22+0300
2022-01-24T11:26+0300
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Adana'da Tufanbeyli'nin Karsavan Mahallesi’nde Hacı Ali Pars'ın aracı ile karda mahsur kalıp belediye ekiplerinde yardım istemesi üzerine Belediye Başkanı Remzi Ergü, belediyenin iş makinası ile vatandaşın kara saplanan aracını kurtarırken, kendi aracı ile karda mahsur kaldı. Ancak belediye başkanı ve vatandaşı olay yerine gelen belediye ekipleri kurtardı.Kar mağduru Hacı Ali Pars sosyal medya hesabından belediye başkanı ve ekiplerine teşekkür ederek, “Ana yolların açılmaması ve yoğun kar yağışı nedeniyle Karsavran Mahallesi’nde aracımı kaydırdım. Göz gözü görmez haldeyken bu yoğunlukta kepçeyi göndererek mağduriyetimi gideren Remzi Ergü ve ekibine teşekkürler” dedi.Belediye Başkanı Ergü açıklamasında, “Değerli arkadaşlar feci bir tipi var. Tipide kalan vatandaşımızı kurtarmak için buraya geldik. Açılan yollar yarım saat içinde yeniden kapanıyor. Acil durumlar dışında dışarı, yola çıkmayın. Sabah açtığımız yollar hemen kapanıyor. Greyderimiz, büyükşehir, orman ekipleri, karayolları yol açmak için çalışıyor. Şimdi bizim aracımız mahsur kaldı. Aracımızı çıkaracağız. Lütfen acil olmadıkça perşembe gününe kadar tipi kar yağışı uyarısı veriliyor. Vatandaşlarımızın acil durumlarda belediye ve kolluk kuvvetlerinden destek almasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/bolu-dagi-ulasima-kapandi-karda-mahsur-kalan-yolcular-valizlerini-alip-geri-donmeye-calisti--1053049451.html
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türkiye, hava durumu, adana, kar, belediye başkanı

Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı

11:22 24.01.2022 (güncellendi: 11:26 24.01.2022)
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLBelediye başkanı mahsur kalan vatandaşı kurtarırken mahsur kaldı
Belediye başkanı mahsur kalan vatandaşı kurtarırken mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü, karda aracı ile mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için gittiği Karsavran Mahallesi'nde kendi aracıyla mahsur kaldı. Başkan ve vatandaşı belediye ekipleri kurtardı.
Adana'da Tufanbeyli'nin Karsavan Mahallesi’nde Hacı Ali Pars'ın aracı ile karda mahsur kalıp belediye ekiplerinde yardım istemesi üzerine Belediye Başkanı Remzi Ergü, belediyenin iş makinası ile vatandaşın kara saplanan aracını kurtarırken, kendi aracı ile karda mahsur kaldı. Ancak belediye başkanı ve vatandaşı olay yerine gelen belediye ekipleri kurtardı.
Kar mağduru Hacı Ali Pars sosyal medya hesabından belediye başkanı ve ekiplerine teşekkür ederek, “Ana yolların açılmaması ve yoğun kar yağışı nedeniyle Karsavran Mahallesi’nde aracımı kaydırdım. Göz gözü görmez haldeyken bu yoğunlukta kepçeyi göndererek mağduriyetimi gideren Remzi Ergü ve ekibine teşekkürler” dedi.
Belediye Başkanı Ergü açıklamasında, “Değerli arkadaşlar feci bir tipi var. Tipide kalan vatandaşımızı kurtarmak için buraya geldik. Açılan yollar yarım saat içinde yeniden kapanıyor. Acil durumlar dışında dışarı, yola çıkmayın. Sabah açtığımız yollar hemen kapanıyor. Greyderimiz, büyükşehir, orman ekipleri, karayolları yol açmak için çalışıyor. Şimdi bizim aracımız mahsur kaldı. Aracımızı çıkaracağız. Lütfen acil olmadıkça perşembe gününe kadar tipi kar yağışı uyarısı veriliyor. Vatandaşlarımızın acil durumlarda belediye ve kolluk kuvvetlerinden destek almasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Karda mahsur kalan yolcular, valizlerini alıp geri dönmeye çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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