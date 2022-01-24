https://tr.sputniknews.com/20220124/belediye-baskani-mahsur-kalan-vatandasi-kurtarirken-mahsur-kaldi-1053058077.html

Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı

Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü, karda aracı ile mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için gittiği Karsavran Mahallesi'nde kendi... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T11:22+0300

2022-01-24T11:22+0300

2022-01-24T11:26+0300

türkiye

türkiye

hava durumu

adana

kar

belediye başkanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053057796_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_e0d2d33a4f0bbe004c0bc944b486f588.jpg

Adana'da Tufanbeyli'nin Karsavan Mahallesi’nde Hacı Ali Pars'ın aracı ile karda mahsur kalıp belediye ekiplerinde yardım istemesi üzerine Belediye Başkanı Remzi Ergü, belediyenin iş makinası ile vatandaşın kara saplanan aracını kurtarırken, kendi aracı ile karda mahsur kaldı. Ancak belediye başkanı ve vatandaşı olay yerine gelen belediye ekipleri kurtardı.Kar mağduru Hacı Ali Pars sosyal medya hesabından belediye başkanı ve ekiplerine teşekkür ederek, “Ana yolların açılmaması ve yoğun kar yağışı nedeniyle Karsavran Mahallesi’nde aracımı kaydırdım. Göz gözü görmez haldeyken bu yoğunlukta kepçeyi göndererek mağduriyetimi gideren Remzi Ergü ve ekibine teşekkürler” dedi.Belediye Başkanı Ergü açıklamasında, “Değerli arkadaşlar feci bir tipi var. Tipide kalan vatandaşımızı kurtarmak için buraya geldik. Açılan yollar yarım saat içinde yeniden kapanıyor. Acil durumlar dışında dışarı, yola çıkmayın. Sabah açtığımız yollar hemen kapanıyor. Greyderimiz, büyükşehir, orman ekipleri, karayolları yol açmak için çalışıyor. Şimdi bizim aracımız mahsur kaldı. Aracımızı çıkaracağız. Lütfen acil olmadıkça perşembe gününe kadar tipi kar yağışı uyarısı veriliyor. Vatandaşlarımızın acil durumlarda belediye ve kolluk kuvvetlerinden destek almasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220124/bolu-dagi-ulasima-kapandi-karda-mahsur-kalan-yolcular-valizlerini-alip-geri-donmeye-calisti--1053049451.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, hava durumu, adana, kar, belediye başkanı