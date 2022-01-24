https://tr.sputniknews.com/20220124/belediye-baskanindan-kesin-talimat-kardan-adamlari-sakin-bozmayin-1053065421.html

Belediye başkanından kesin talimat: 'Kardan adamları sakın bozmayın'

Belediye başkanından kesin talimat: 'Kardan adamları sakın bozmayın'

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede karla mücadelede görev alan ekiplere, çocukların oyun alanlarını ve kardan adamları... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T13:47+0300

2022-01-24T13:47+0300

2022-01-24T13:47+0300

yaşam

kırıkkale

kar

kardan adam

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Karla mücadelede faaliyet gösteren personellerle kahvaltıda buluşan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çocukların oyun alanlarını ve kardan adamları bozmamaları talimatı verdi.Türkyılmaz, "Yolları temizlemeye çıkarken özellikle çocukları düşünün. Çocukların oyun alanlarını temizlememeye dikkat edin. Çünkü ömürlerinde bu kadar kar yağışına pek az denk geliyorlar. Çocuklarımız bizim için önemli. Kardan adamlarını sakın bozmayın" şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, dondurucu soğuk ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz durumlarda Whatsapp ihbar hattına yazabileceklerini söyledi.

kırıkkale

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kırıkkale, kar, kardan adam