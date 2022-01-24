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Belediyenin spor alanında yaralanan çocuğun davasında mahkeme kararı reddetti
Belediyenin spor alanında yaralanan çocuğun davasında mahkeme kararı reddetti
İstanbul Sarıyer'de 2 sene önce yetişkinler için yapılan spor alanında oyun oynayan Emir Kağan Yarıcı'nın, spor aleti çenesine batarak yaralandı. Aile, İBB... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T15:13+0300
2022-01-24T15:13+0300
türkiye
istanbul
sarıyer
çocuk
mahkeme
dava
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İstanbul'da, 9 yaşında olan Emir Kağan Yarıcı, Sarıyer'de bulunan Hidayetlin Bağı Parkı'na gitti. Arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynayan Yarıcı'nın 'şah damarına çok yakın konumda bulunan' çenesine parkta bulunan spor aletinin demiri battı. Çocuğunun çenesinde kalıcı iz kaldığını ve görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten anne Özgül Demir, avukatı aracılığıyla İBB'ye ceza ve tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde İBB'nin söz konusu spor aletlerine gerekli bakım ve onarımı yapmadığı, hizmet kusurunda bulunduğu öne sürülerek toplamda 600 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açıldı.Parktaki tabela hatırlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan ceza soruşturmasının devam ettiği öğrenilirken İstanbul 12. İdare Mahkemesi tazminat talebini değerlendirdi. Mahkeme kararında parkta "Oyun alanlarının 2-6 yaş arası ve 6-12 yaş arası çocukların ebeveyn kontrolünde kullanılması zorunludur" ibaresine yer verildiğini hatırlattı. Ayrıca "15 yaşından küçüklerin dış mekan spor aletlerini kullanması yasaktır" şeklinde tabela bulunduğunu belirtti. Davacı çocuğun olay sırasında 9 yaşında bulunduğu hatırlatılan kararda İBB'nin hizmet kusurunun bulunduğunu ortaya koyacak hukuki hiçbir delilin olmadığı öne sürüldü. Mahkeme bu gerekçelerle davanın reddine karar verdi.Karara muhalefet şerhiMahkemenin red kararına bir üye şerh koydu. Söz konusu şerhte spor aletleri ile çocuk oyun parkının çok yakın mesafede bulunduğu ve söz konusu aletlerin bakımının yapılıp yapılmadığına dair keşif be bilirkişi incelemesi yapılmadan İBB'nin kusurlu bulunmadığı sonucuna varılarak davanın reddine karar verildiği vurgulandı.'Kazada retinası yırtıldı'Davacı anne Özgül Demir, parktaki ışığın yetersiz olduğunu ve spor aletleriyle çocuk parkının iç içe olduğunu öne sürdü. Parktaki aletlerin bakım ve onarımının yapılmaması nedeniyle oğlunun büyük bir kaza geçirdiğini iddia eden anne Demir, "Büyükler için yapılan barfiks aleti çocuğumun çenesine saplandı. Bu olaydan sonra hemen çocuğumu hastaneye götürdüm" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220123/sahildeki-yuruyus-yolunda-gocuk-olustu-belediye-araci-cukura-dustu-1053039600.html
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istanbul, sarıyer, çocuk, mahkeme, dava

Belediyenin spor alanında yaralanan çocuğun davasında mahkeme kararı reddetti

15:13 24.01.2022
© DHABelediyenin spor alanında yaralanan çocuğun davasında mahkeme kararı reddetti
Belediyenin spor alanında yaralanan çocuğun davasında mahkeme kararı reddetti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© DHA
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İstanbul Sarıyer'de 2 sene önce yetişkinler için yapılan spor alanında oyun oynayan Emir Kağan Yarıcı'nın, spor aleti çenesine batarak yaralandı. Aile, İBB aleyhine 600 bin liralık tazminat davası açarken İdare Mahkemesi, alanda "15 yaşından küçük çocukların spor aletlerini kullanması yasak" şeklinde tabela bulunduğunu göstererek davayı reddetti.
İstanbul'da, 9 yaşında olan Emir Kağan Yarıcı, Sarıyer'de bulunan Hidayetlin Bağı Parkı'na gitti. Arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynayan Yarıcı'nın 'şah damarına çok yakın konumda bulunan' çenesine parkta bulunan spor aletinin demiri battı.
Çocuğunun çenesinde kalıcı iz kaldığını ve görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten anne Özgül Demir, avukatı aracılığıyla İBB'ye ceza ve tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde İBB'nin söz konusu spor aletlerine gerekli bakım ve onarımı yapmadığı, hizmet kusurunda bulunduğu öne sürülerek toplamda 600 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açıldı.

Parktaki tabela hatırlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan ceza soruşturmasının devam ettiği öğrenilirken İstanbul 12. İdare Mahkemesi tazminat talebini değerlendirdi. Mahkeme kararında parkta "Oyun alanlarının 2-6 yaş arası ve 6-12 yaş arası çocukların ebeveyn kontrolünde kullanılması zorunludur" ibaresine yer verildiğini hatırlattı. Ayrıca "15 yaşından küçüklerin dış mekan spor aletlerini kullanması yasaktır" şeklinde tabela bulunduğunu belirtti. Davacı çocuğun olay sırasında 9 yaşında bulunduğu hatırlatılan kararda İBB'nin hizmet kusurunun bulunduğunu ortaya koyacak hukuki hiçbir delilin olmadığı öne sürüldü. Mahkeme bu gerekçelerle davanın reddine karar verdi.

Karara muhalefet şerhi

Mahkemenin red kararına bir üye şerh koydu. Söz konusu şerhte spor aletleri ile çocuk oyun parkının çok yakın mesafede bulunduğu ve söz konusu aletlerin bakımının yapılıp yapılmadığına dair keşif be bilirkişi incelemesi yapılmadan İBB'nin kusurlu bulunmadığı sonucuna varılarak davanın reddine karar verildiği vurgulandı.

'Kazada retinası yırtıldı'

Davacı anne Özgül Demir, parktaki ışığın yetersiz olduğunu ve spor aletleriyle çocuk parkının iç içe olduğunu öne sürdü. Parktaki aletlerin bakım ve onarımının yapılmaması nedeniyle oğlunun büyük bir kaza geçirdiğini iddia eden anne Demir, "Büyükler için yapılan barfiks aleti çocuğumun çenesine saplandı. Bu olaydan sonra hemen çocuğumu hastaneye götürdüm" ifadelerini kullandı.
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