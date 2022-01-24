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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/beyaz-saray-ukraynadaki-vatandaslarimiza-ulkeyi-terk-etmelerini-soyluyoruz-1053084762.html
Beyaz Saray: Ukrayna'daki vatandaşlarımıza ülkeyi terk etmelerini söylüyoruz
Beyaz Saray: Ukrayna'daki vatandaşlarımıza ülkeyi terk etmelerini söylüyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, bölgede artan gerilime karşı tedbir amaçlı vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmelerini söylediklerini ancak şu anda bir tahliye... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T23:18+0300
2022-01-24T23:18+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
beyaz saray
jen psaki
tahliye
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Ukrayna krizine yönelik son gelişmeleri değerlendirdi.ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde Avrupalı müttefikleri ile Ukrayna konusunda video konferans görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Psaki, "Bu görüşmede, diplomasi, caydırıcılık ve savunmaya yönelik çabalar ele alınacak" ifadelerini kullandı.'Şu anda buradan bir tahliye planımız yok'Psaki, ABD basınında, 'Biden yönetiminin tedbir amaçlı NATO'nun doğu kanadı olan Baltık ülkeleri ve Polonya'ya asker gönderebileceği' iddialarına ilişkin, "Bir işgal durumunda, oradaki müttefiklerimize ek yardım yapma seçeneğini hiçbir zaman masadan kaldırmadık. Bu konuda ortaklarımız ve doğu kanadındaki ülkelerle istişaremiz devam ediyor" dedi.ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personellerin ailelerinin ülkeden ayrılmalarını istediğini ve Ukrayna'ya seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardığını vurgulayan Psaki, "Şu anda buradan bir tahliye planımız yok. Ancak Amerikan vatandaşlarına şu anda ülkeden ayrılmalarını söylüyoruz" diye konuştu.Psaki, NATO'nun Akdeniz'de 'Neptune Strike 2022' adıyla başlattığı tatbikatın planlarının, Ukrayna krizinden çok daha önce yapıldığını da sözlerine ekledi.ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesi istendiÖte yandan, Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden yönetiminden, söz konusu gerilim konusunda tüm Temsilciler Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesini istedi.Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu haberleri teyit etmek ya da yalanlamaktan kaçınarak, "Biz bu konuda Kongre ile sürekli temas halindeyiz" dedi.Ayrıca bazı Cumhuriyetçi Parti üyelerinin de Biden yönetiminden benzeri bir talepte bulunduğu aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-nato-mukabele-gucunun-aktif-edilmesi-durumunda-destek-icin-8-bin-500-askeri-teyakkuza-gecirdi-1053084323.html
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abd, rusya, ukrayna, beyaz saray, jen psaki, tahliye

Beyaz Saray: Ukrayna'daki vatandaşlarımıza ülkeyi terk etmelerini söylüyoruz

23:18 24.01.2022
© REUTERS / Jonathan ErnstBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, bölgede artan gerilime karşı tedbir amaçlı vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmelerini söylediklerini ancak şu anda bir tahliye planları olmadığını söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Ukrayna krizine yönelik son gelişmeleri değerlendirdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde Avrupalı müttefikleri ile Ukrayna konusunda video konferans görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Psaki, "Bu görüşmede, diplomasi, caydırıcılık ve savunmaya yönelik çabalar ele alınacak" ifadelerini kullandı.

'Şu anda buradan bir tahliye planımız yok'

Psaki, ABD basınında, 'Biden yönetiminin tedbir amaçlı NATO'nun doğu kanadı olan Baltık ülkeleri ve Polonya'ya asker gönderebileceği' iddialarına ilişkin, "Bir işgal durumunda, oradaki müttefiklerimize ek yardım yapma seçeneğini hiçbir zaman masadan kaldırmadık. Bu konuda ortaklarımız ve doğu kanadındaki ülkelerle istişaremiz devam ediyor" dedi.
ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personellerin ailelerinin ülkeden ayrılmalarını istediğini ve Ukrayna'ya seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardığını vurgulayan Psaki, "Şu anda buradan bir tahliye planımız yok. Ancak Amerikan vatandaşlarına şu anda ülkeden ayrılmalarını söylüyoruz" diye konuştu.
Psaki, NATO'nun Akdeniz'de 'Neptune Strike 2022' adıyla başlattığı tatbikatın planlarının, Ukrayna krizinden çok daha önce yapıldığını da sözlerine ekledi.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesi istendi

Öte yandan, Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden yönetiminden, söz konusu gerilim konusunda tüm Temsilciler Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesini istedi.
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu haberleri teyit etmek ya da yalanlamaktan kaçınarak, "Biz bu konuda Kongre ile sürekli temas halindeyiz" dedi.
Ayrıca bazı Cumhuriyetçi Parti üyelerinin de Biden yönetiminden benzeri bir talepte bulunduğu aktarıldı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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