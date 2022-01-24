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https://tr.sputniknews.com/20220124/beylikduzu-buyukcekmece-arasinda-e-5-karayolu-trafige-kapandi-1053077347.html
Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu trafiğe kapandı
Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu trafiğe kapandı
Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolunun kar nedeniyle trafiğe kapandığı belirtildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T18:18+0300
2022-01-24T18:18+0300
2022-01-24T18:18+0300
türkiye
istanbul
trafik
büyükçekmece
beylikdüzü
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Kar yağışının gece saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttırarak devam ettiği İstanbul’da Beylikdüzü - Büyükçekmece arasındaki E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.
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istanbul, trafik, büyükçekmece, beylikdüzü
Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu trafiğe kapandı
Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolunun kar nedeniyle trafiğe kapandığı belirtildi.
Kar yağışının gece saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttırarak devam ettiği
İstanbul’da Beylikdüzü - Büyükçekmece arasındaki E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı.
Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.