https://tr.sputniknews.com/20220124/bir-ulke-daha-kervana-katildi-letonyadan-vatandaslarina-ukraynaya-gitmeyin-tavsiyesi-1053067057.html
Bir ülke daha kervana katıldı: Letonya’dan vatandaşlarına ‘Ukrayna’ya gitmeyin’ tavsiyesi
Bir ülke daha kervana katıldı: Letonya’dan vatandaşlarına ‘Ukrayna’ya gitmeyin’ tavsiyesi
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmaya hazırlandığı iddiaları nedeniyle ABD ve İngiltere’nin diplomatik personelinden bu ülkeden ayrılmalarını istemesinin ardından... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T14:24+0300
2022-01-24T14:24+0300
2022-01-24T14:24+0300
dünya
rusya
ukrayna
ingiltere
saldırı
letonya
iddia
tavsiye kararı
tavsiye
uyarı
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı iddialarına Moskova’nın birçok kez karşı çıkmasına rağmen, ABD ve müttefikleri bu bahaneyle birtakım adımlar atmayı sürdürüyor.ABD ve İngiltere’nin ardından Letonya da vatandaşlarına Ukrayna’ya gitmemeleri tavsiyesinde bulundu. Gerektiği takdirde Kiev’deki büyükelçilikte görev yapan personelin de tahliye edilmesi planlanıyor.Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics Facebook’ta yaptığı açıklamada, vatandaşların Ukrayna’ya gitmesi gerektiği durumlarda, Dışişleri Bakanlığı konsolosluk kayıt sistemine kaydolmalarını tavsiye ettiklerini ifade etti.ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, 'Rusya'nın ülkeyi istikrarsızlaştırmaya ve Ukrayna vatandaşlarının güvenliğini baltalamaya yönelik devam eden çabaları nedeniyle çok dikkatli davranarak Ukrayna'daki personelinin ayrılmasına izin verme kararı aldığını' duyurmuştu.ABD'nin ardından İngiltere de Kiev Büyükelçiliği personeliyle ailelerine Ukrayna'yı terk etmeleri talimatı vermişti.İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) web sitesinde yayımlanan açıklamada, Londra hükümetinin 'bazı personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişileri Kiev'den geçici olarak çekmeyi tercih ettiği' duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-kiev-buyukelciligi-personeli-ile-aile-uyelerinin-ukraynadan-ayrilmasini-istedi-1053048548.html
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rusya, ukrayna, ingiltere, saldırı, letonya, iddia, tavsiye kararı, tavsiye, uyarı, vatandaş
Bir ülke daha kervana katıldı: Letonya’dan vatandaşlarına ‘Ukrayna’ya gitmeyin’ tavsiyesi
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmaya hazırlandığı iddiaları nedeniyle ABD ve İngiltere’nin diplomatik personelinden bu ülkeden ayrılmalarını istemesinin ardından Letonya da vatandaşlarına Ukrayna’yı ziyaret etmemeleri tavsiyesinde bulundu, ayrıca gerekirse Kiev’deki büyükelçilik personelini de tahliye etmeyi planlıyor.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı iddialarına Moskova’nın birçok kez karşı çıkmasına rağmen, ABD ve müttefikleri bu bahaneyle birtakım adımlar atmayı sürdürüyor.
ABD ve İngiltere’nin ardından Letonya da vatandaşlarına Ukrayna’ya gitmemeleri tavsiyesinde bulundu. Gerektiği takdirde Kiev’deki büyükelçilikte görev yapan personelin de tahliye edilmesi planlanıyor.
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics Facebook’ta yaptığı açıklamada, vatandaşların Ukrayna’ya gitmesi gerektiği durumlarda, Dışişleri Bakanlığı konsolosluk kayıt sistemine kaydolmalarını tavsiye ettiklerini ifade etti.
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, 'Rusya'nın ülkeyi istikrarsızlaştırmaya ve Ukrayna vatandaşlarının güvenliğini baltalamaya yönelik devam eden çabaları nedeniyle çok dikkatli davranarak Ukrayna'daki personelinin ayrılmasına izin verme kararı aldığını' duyurmuştu.
ABD'nin ardından İngiltere de Kiev Büyükelçiliği personeliyle ailelerine Ukrayna'yı terk etmeleri talimatı vermişti.
İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) web sitesinde yayımlanan açıklamada, Londra hükümetinin 'bazı personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişileri Kiev'den geçici olarak çekmeyi tercih ettiği' duyurulmuştu.