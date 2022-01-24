https://tr.sputniknews.com/20220124/bloomberg-economics-turkiye-fede-karsi-arjantinin-ardindan-en-kirilgan-ikinci-ulke-1053068648.html

Bloomberg Economics: Türkiye, Fed'e karşı Arjantin'in ardından en kırılgan ikinci ülke

Bloomberg Economics: Türkiye, Fed'e karşı Arjantin'in ardından en kırılgan ikinci ülke

Fed'in Mart ayında faiz artıracağına dair beklentiler kuvvetlenirken, Bloomberg Economics'e göre Türkiye, Fed'in faiz artırımlarına karşı Arjantin'in ardından... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T14:50+0300

2022-01-24T14:50+0300

2022-01-24T15:04+0300

abd merkez bankası (fed)

ekonomi

türkiye

arjantin

bloomberg

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyona karşı faizleri artırması doların kuvvetlenmesiyle beraber bu yıl gelişen piyasaları zor durumda bırakabilir. Fed faiz artırımının gelişen piyasaları nasıl etkileyeceği düşünüldüğünde ise akla ilk olarak 2013’teki taper tantrum geliyor.Bloomberg Economics’in çalışmasına göre, Arjantin Fed’in faiz artırımlarına karşı en kırılgan ülke konumunda bulunurken Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Arjantin ve Türkiye’nin ardından en fazla risk altında bulunan diğer ülkeler ise Güney Afrika, Kolombiya, Mısır ve Brezilya.Rusya ve Suudi Arabistan gibi enerji ihracının ekonomide önemli bir yere sahip olduğu ülkeler ise en az kırılgan gelişen piyasa ülkeleri arasında yer alıyor. Doların yükselmesi dolar cinsinden fiyatlanan emtiadan elde edilen gelirleri de artırarak bu ülkelerin doların kuvvetlenmesinden daha az etkilenmesi anlamına geliyor.Brezilya’nın halihazırda ekonomik resesyona sürüklendiğini ve buna ek olarak mali ve siyasi gerilimin de arttığını belirten Bloomberg Economics, Türkiye’de reel sektörün döviz cinsinden borcunun yüksek seviyelerde olduğunu belirterek ülkenin Brezilya’dan daha da endişe verici bir durumda olduğunu vurguladı.Fed’den 50 baz puanlık faiz artırımı beklentileri artıyorMilyarder yatırımcı Bill Ackman’ın ardından Singapur’daki PineBridge Investments Portföy Yöneticisi Omar Slim de Fed’in enflasyonla mücadele konusunda getiri eğrisinin gerisinde kaldığını ve Mart ayında faizi 50 baz puan artırması gerekebileceğini belirtti.Slim “Fed’in uzun zamandır devam eden enflasyonun geçici olduğu söylemi kredibilitelerini azalttı, eğrinin gerisinde kaldıkları için Mart’ta 50 baz puanlık faiz artışı masada” değerlendirmesini yaptı.Bloomberg’in opsiyon fiyatlamalarını kullanarak yaptığı hesaplamaya göre, Mart ayında Fed’in 25 baz puanlık bir faiz artırımının gerçekleşme ihtimalinin yüzde 100 üzerinde olması katılımcıların bir kısmının da 50 baz puanlık artırımı fiyatlamaya başladığını gösteriyor. Bu da piyasaların Mart ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına neredeyse kesin gözüyle baktığına ve 50 baz puanlık bir artırımında gelebileceğine işaret ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211129/financial-times-turklerin-tasarruflarini-korumasinin-tek-yolu-var-1051236639.html

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abd merkez bankası (fed), türkiye, arjantin, bloomberg