https://tr.sputniknews.com/20220124/bolu-dagi-ulasima-kapandi-karda-mahsur-kalan-yolcular-valizlerini-alip-geri-donmeye-calisti--1053049451.html
Bolu Dağı ulaşıma kapandı: Karda mahsur kalan yolcular, valizlerini alıp geri dönmeye çalıştı
Bolu Dağı ulaşıma kapandı: Karda mahsur kalan yolcular, valizlerini alıp geri dönmeye çalıştı
Yoğun kar yağışı Türkiye’nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı’nı trafiğe kapattı, onlarca yolcu otobüsü D-100 üzerinde beklemek zorunda kaldı. Yolun... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T04:00+0300
2022-01-24T04:00+0300
2022-01-24T04:02+0300
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Yoğun kar yağışı ile birlikte Türkiye’nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı trafiğe kapandı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayol’undan ilerlemek mümkün olmayınca özellikle yolcu otobüsleri ve Kaynaşlı’da beklemeye başladı. Karayolu kenarına çekilen otobüslerde bulunan yüzlerce yolcu, yolun açılmasını beklerken, otobüslerde sıkılan bazı yolcular, otobüslerden inerek yürümeye başladı. Yolların açılmasından umudunu kesen bazı yolcular ise otobüslerden valizlerini alarak, karayolunda İstanbul istikametine gitmeye çalıştı. Gelen otobüslere binmek için polis ekiplerinden yardım isteyen vatandaşlar, kar altında beklemek zorunda kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar, uzun zamandır yollarda olduklarını belirterek, yolların açılmasını beklediklerini söylediler. Durumlarının belirsiz olduğu için beklemeye devam edeceklerini dile getiren vatandaşlar, pandemi nedeniyle tesislere de giremediklerini ifade ettiler. Bazı araç sürücüleri ise trafik ekipleri tarafından Düzce istikametine geri çevrildi.
https://tr.sputniknews.com/20220123/anadolu-otoyolu-bolu-dagi-gecisi-tir-trafigine-devlet-yolu-ise-tum-araclara-kapatildi-1053037873.html
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bolu, kar, valiz, trafik, bolu dağı
Bolu Dağı ulaşıma kapandı: Karda mahsur kalan yolcular, valizlerini alıp geri dönmeye çalıştı
04:00 24.01.2022 (güncellendi: 04:02 24.01.2022)
Yoğun kar yağışı Türkiye’nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı’nı trafiğe kapattı, onlarca yolcu otobüsü D-100 üzerinde beklemek zorunda kaldı. Yolun açılmasından umudunu kesen bazı yolcular otobüslerden valizlerini alarak, İstanbul istikametine geri dönmek istedi.
Yoğun kar yağışı ile birlikte Türkiye’nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı trafiğe kapandı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayol’undan ilerlemek mümkün olmayınca özellikle yolcu otobüsleri ve Kaynaşlı’da beklemeye başladı.
Karayolu kenarına çekilen otobüslerde bulunan yüzlerce yolcu, yolun açılmasını beklerken, otobüslerde sıkılan bazı yolcular, otobüslerden inerek yürümeye başladı.
Yolların açılmasından umudunu kesen bazı yolcular ise otobüslerden valizlerini alarak, karayolunda İstanbul istikametine gitmeye çalıştı.
Gelen otobüslere binmek için polis ekiplerinden yardım isteyen vatandaşlar, kar altında beklemek zorunda kaldı.
Yolda mahsur kalan vatandaşlar, uzun zamandır yollarda olduklarını belirterek, yolların açılmasını beklediklerini söylediler.
Durumlarının belirsiz olduğu için beklemeye devam edeceklerini dile getiren vatandaşlar, pandemi nedeniyle tesislere de giremediklerini ifade ettiler.
Bazı araç sürücüleri ise trafik ekipleri tarafından Düzce istikametine geri çevrildi.