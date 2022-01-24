https://tr.sputniknews.com/20220124/britanya-yargisi-assangea-abdye-iadesine-itiraz-etme-hakkini-tanidi-1053065992.html

Britanya yargısı, Assange'a ABD'ye iadesine itiraz etme hakkını tanıdı

Britanya yargısı, Assange'a ABD'ye iadesine itiraz etme hakkını tanıdı

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesinin yolunu açan yargı kararını Birleşik Krallık'taki en üst mahkemede temyize taşımasına izin çıktı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T13:56+0300

2022-01-24T13:56+0300

2022-01-24T14:25+0300

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julian assange

birleşik krallık

wikileaks

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mahkeme

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ABD'nin Afganistan ve Irak başta olmak üzere dünya çapında savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgelerini yayımlayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesinin yolunu açan yargı kararını temyize götürmek için yaptığı başvuru, kabul edildi. Londra Yüksek Mahkemesi'nin verdiği bu kararla, ABD'nin 10 yıldan uzun süredir Assange'ı ele geçirip susturmak ve kapatmak için yürüttüğü seferberlik, Birleşik Krallık'taki en üst mahkemeye taşınacak. Avustralyalı gazeteci (50), ABD'de 1917 tarihli Casusluk Yasası'na dayanarak yargılanıp suçlu bulunursa 175 yıla kadar hapis cezası alabilecek.Londra Yüksek Mahkemesi, aralık ayında açıkladığı kararla, alt mahkemenin Assange'ın ABD'ye iadesini reddeden kararını bozmuştu. Yüksek Mahkeme yargıçları, Assange'ın Colorado'daki 'ADX' denilen maksimum güvenlikli hapishanede tutulmayacağı ve suçlu bulunursa cezasını çekmek için memleketi Avustralya'ya nakledileceğine dair ABD yönetimi tarafından verilen güvence paketinden memnun kaldıklarını söylemişti.

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ingiltere, julian assange, birleşik krallık, wikileaks, britanya, mahkeme