https://tr.sputniknews.com/20220124/btcturkte-erisim-sikintisi-devam-ediyor-sirketten-ilk-aciklama-1053053153.html

BtcTurk'te erişim sıkıntısı devam ediyor: Şirketten ilk açıklama

BtcTurk'te erişim sıkıntısı devam ediyor: Şirketten ilk açıklama

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk'e saatlerdir erişim sağlanamıyor. Çok sayıda kullanıcı sosyal medyada söz konusu durumdan şikayet... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T08:19+0300

2022-01-24T08:19+0300

2022-01-24T08:19+0300

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Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından biri olan BtcTurk’un internet sitesi ile mobil uygulamalarında erişim problemi yaşanıyor.Saatlerdir devam eden erişim problemi ile ilgili olarak şirketten de açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada teknik arızanın Microsoft Azure kaynaklı olduğu ifade edilirken, "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.Yine şirket tarafından yapılan bir diğer açıklamada da "Değerli kullanıcılarımız, Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.Kerem Tibuk: Endişelenecek bir durum yokBtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk da sosyal medya üzerinde kısa bir açıklama yaptı. Tibuk bir kullanıcının, "Bu tip durumlarda CEO’dan bir açıklama gelmemesi yatırımcıyı tedirgin eder. Bu kadar insan soruyor, cevap verip telkin etmek lazım" paylaşımı üzerine, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok." açıklamasında bulundu.

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