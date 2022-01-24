https://tr.sputniknews.com/20220124/btsin-cizgi-romani-goruntulenme-rekoru-kirdi-1053055499.html
BTS'in çizgi romanı görüntülenme rekoru kırdı
BTS'in çizgi romanı görüntülenme rekoru kırdı
Dünyanın en büyük müzik gruplarından biri olarak gösterilen BTS, Güney Kore tarihine selam çaktıkları yeni çizgi romanlarıyla da gündemde. Grup üyelerinin... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T11:33+0300
2022-01-24T11:33+0300
2022-01-24T11:37+0300
bts
yaşam
netflix
çizgi roman
webtoon
hybe
naver
chakho
enhypen
txt
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Albümlerin fiziksel satışı ve dijital platformlarda dinlenme sayılarıyla kırdığı rekorların yanı sıra dünya devleriyle farklı alanlarda işbirliklerine de imza atan Grammy adayı Güney Koreli grup BTS yine adından söz ettiriyor. İnternet çizgi roman platformu Naver Webtoon ve BTS'in bağlı olduğu şirket HYBE işbirliğiyle hazırlanan ve 18 Ocak'ta meraklılarıyla buluşan 'Seven Fates: Chakho' adlı çizgi roman ilk 2 günde 15 milyon görüntülendi ve ülkenin en büyük internet platformlarından Naver'in okuyucuyla buluşturduğu bir çizgi roman ilk kez bu kadar görüntülenmiş oldu. Grubun hayranlarının bir bölümü HYBE'ı BTS'in fikri mülkiyetinden aşırı derecede faydalanmakla eleştirse de çizgi roman sayesinde Naver Webtoon'un İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Almanca ve Tayca sayfalarını da rekor sayıda kişi ziyaret etti. HYBE şirketi bünyesindeki diğer iki grup olan Enhypen ve TXT işbirliğiyle de sırasıyla 'Dark Moon: Blood Altar' ve 'The Star Seekers' adlarıyla çizgi romanlar yayınlandı. BTS'in 7 üyesinin kurgu karakterler olarak yer aldığı çizgi roman, sevdiklerini kurtarmak için güçlerini birleştiren 'chakho' adlı canavar avcılarının başına gelenleri anlatıyor. 'Chakho' ne anlama geliyor?'Chakho', çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in Güney Kore yapımı zombi dizisi 'The Kingdom'da da çokça rastlanan bir ifade. 'Chakho' ifadesi, Kore Yarımadası'nda Joseon Hanedanlığı (1392-1910) döneminde kullanılan 'chakhogapsa'dan geliyor. 'Chakhogapsa', Kore alfabesinin yaratıcısı Kral Sejong hükümdarlığı sırasında, geçmişte kaplan saldırıları sonucu ölen ya da yaralanan çok kişi olduğundan oluşturulan profesyonel kaplan avcıları için kullanılıyordu. 'Chakhogapsa' başlarda 20 avcıdan oluşurken 1469-1494 yılları arasında sayılarının 440'a kadar çıktığı biliniyor. Avcılar kaplanların büyüklüğü ve kaplana hangi sırayla saldırdıklarına göre ödüller alıyordu.
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bts, netflix, çizgi roman, webtoon, hybe, naver, chakho, enhypen, txt, zombi, kaplan, seven fates: chakho, grammy
BTS'in çizgi romanı görüntülenme rekoru kırdı
11:33 24.01.2022 (güncellendi: 11:37 24.01.2022)
Dünyanın en büyük müzik gruplarından biri olarak gösterilen BTS, Güney Kore tarihine selam çaktıkları yeni çizgi romanlarıyla da gündemde. Grup üyelerinin kaplan avcısı karakterler olarak yer aldığı 'Seven Fates: Chakho' adlı webtoon (internet çizgi romanı), BTS'in rekorlar kitabına bir yenisini ekledi.
Albümlerin fiziksel satışı ve dijital platformlarda dinlenme sayılarıyla kırdığı rekorların yanı sıra dünya devleriyle farklı alanlarda işbirliklerine de imza atan Grammy adayı Güney Koreli grup BTS yine adından söz ettiriyor.
İnternet çizgi roman platformu Naver Webtoon ve BTS'in bağlı olduğu şirket HYBE işbirliğiyle hazırlanan ve 18 Ocak'ta meraklılarıyla buluşan 'Seven Fates: Chakho' adlı çizgi roman ilk 2 günde 15 milyon görüntülendi ve ülkenin en büyük internet platformlarından Naver'in okuyucuyla buluşturduğu bir çizgi roman ilk kez bu kadar görüntülenmiş oldu.
Grubun hayranlarının bir bölümü HYBE'ı BTS'in fikri mülkiyetinden aşırı derecede faydalanmakla eleştirse de çizgi roman sayesinde Naver Webtoon'un İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Almanca ve Tayca sayfalarını da rekor sayıda kişi ziyaret etti.
HYBE şirketi bünyesindeki diğer iki grup olan Enhypen ve TXT işbirliğiyle de sırasıyla 'Dark Moon: Blood Altar' ve 'The Star Seekers' adlarıyla çizgi romanlar yayınlandı.
BTS'in 7 üyesinin kurgu karakterler olarak yer aldığı çizgi roman, sevdiklerini kurtarmak için güçlerini birleştiren 'chakho' adlı canavar avcılarının başına gelenleri anlatıyor.
'Chakho' ne anlama geliyor?
'Chakho', çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in Güney Kore yapımı zombi dizisi 'The Kingdom'da da çokça rastlanan bir ifade. 'Chakho' ifadesi, Kore Yarımadası'nda Joseon Hanedanlığı (1392-1910) döneminde kullanılan 'chakhogapsa'dan geliyor.
'Chakhogapsa', Kore alfabesinin yaratıcısı Kral Sejong hükümdarlığı sırasında, geçmişte kaplan saldırıları sonucu ölen ya da yaralanan çok kişi olduğundan oluşturulan profesyonel kaplan avcıları için kullanılıyordu. 'Chakhogapsa' başlarda 20 avcıdan oluşurken 1469-1494 yılları arasında sayılarının 440'a kadar çıktığı biliniyor. Avcılar kaplanların büyüklüğü ve kaplana hangi sırayla saldırdıklarına göre ödüller alıyordu.