https://tr.sputniknews.com/20220124/btsin-cizgi-romani-goruntulenme-rekoru-kirdi-1053055499.html

BTS'in çizgi romanı görüntülenme rekoru kırdı

BTS'in çizgi romanı görüntülenme rekoru kırdı

Dünyanın en büyük müzik gruplarından biri olarak gösterilen BTS, Güney Kore tarihine selam çaktıkları yeni çizgi romanlarıyla da gündemde. Grup üyelerinin... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T11:33+0300

2022-01-24T11:33+0300

2022-01-24T11:37+0300

bts

yaşam

netflix

çizgi roman

webtoon

hybe

naver

chakho

enhypen

txt

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Albümlerin fiziksel satışı ve dijital platformlarda dinlenme sayılarıyla kırdığı rekorların yanı sıra dünya devleriyle farklı alanlarda işbirliklerine de imza atan Grammy adayı Güney Koreli grup BTS yine adından söz ettiriyor. İnternet çizgi roman platformu Naver Webtoon ve BTS'in bağlı olduğu şirket HYBE işbirliğiyle hazırlanan ve 18 Ocak'ta meraklılarıyla buluşan 'Seven Fates: Chakho' adlı çizgi roman ilk 2 günde 15 milyon görüntülendi ve ülkenin en büyük internet platformlarından Naver'in okuyucuyla buluşturduğu bir çizgi roman ilk kez bu kadar görüntülenmiş oldu. Grubun hayranlarının bir bölümü HYBE'ı BTS'in fikri mülkiyetinden aşırı derecede faydalanmakla eleştirse de çizgi roman sayesinde Naver Webtoon'un İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Almanca ve Tayca sayfalarını da rekor sayıda kişi ziyaret etti. HYBE şirketi bünyesindeki diğer iki grup olan Enhypen ve TXT işbirliğiyle de sırasıyla 'Dark Moon: Blood Altar' ve 'The Star Seekers' adlarıyla çizgi romanlar yayınlandı. BTS'in 7 üyesinin kurgu karakterler olarak yer aldığı çizgi roman, sevdiklerini kurtarmak için güçlerini birleştiren 'chakho' adlı canavar avcılarının başına gelenleri anlatıyor. 'Chakho' ne anlama geliyor?'Chakho', çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in Güney Kore yapımı zombi dizisi 'The Kingdom'da da çokça rastlanan bir ifade. 'Chakho' ifadesi, Kore Yarımadası'nda Joseon Hanedanlığı (1392-1910) döneminde kullanılan 'chakhogapsa'dan geliyor. 'Chakhogapsa', Kore alfabesinin yaratıcısı Kral Sejong hükümdarlığı sırasında, geçmişte kaplan saldırıları sonucu ölen ya da yaralanan çok kişi olduğundan oluşturulan profesyonel kaplan avcıları için kullanılıyordu. 'Chakhogapsa' başlarda 20 avcıdan oluşurken 1469-1494 yılları arasında sayılarının 440'a kadar çıktığı biliniyor. Avcılar kaplanların büyüklüğü ve kaplana hangi sırayla saldırdıklarına göre ödüller alıyordu.

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