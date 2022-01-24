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Bülent Ersoy'dan 'Anıtkabir' açıklaması: Korkudan şemsiye tutan olmadı
Bülent Ersoy'dan 'Anıtkabir' açıklaması: Korkudan şemsiye tutan olmadı
Bursa'da, bir güzellik merkezinin açılışına katılan Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subayın Hakkari'ye tayiniyle ilgili... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T06:32+0300
2022-01-24T06:33+0300
türkiye
bülent ersoy
anıtkabir
şemsiye
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Sanatçı Bülent Ersoy, bir açılışa katılmak üzere Bursa'ya geldi. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir güzellik merkezinin açılışına katılan Ersoy, Anıtkabir'i ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in, görevden alınarak Hakkari Yüksekova'ya tayin edilmesiyle ilgili de konuştu.Ersoy, açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın baş sorumlusunu yanına çağırarak, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın" dedi. Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:"Açılışa Mehter Takımı da gelmiş. Sakın bunları da işlerinden atmasınlar. Bilemiyorum, onların ne yapacağı belli olmaz. Eyvah, bunlar da gidici. İnerken korkudan şemsiye tutan da olmadı. 'Aman, bunun yanına şemsiyeyle gitmeyelim. İşimizden oluruz' demişlerdir. Benim şemsiye tutanlarım var ama istemedim. Ama bunlar kesin gidici. Yarın bana bildirirsiniz, 'Haklıymışsınız. Hepsi birden Hakkari'ye sürüldü' diye bildirirsiniz."
https://tr.sputniknews.com/20220114/bulent-ersoya-anitkabirde-semsiye-tutan-subay-gorevden-alindi-1052736420.html
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bülent ersoy, anıtkabir, şemsiye

Bülent Ersoy'dan 'Anıtkabir' açıklaması: Korkudan şemsiye tutan olmadı

06:32 24.01.2022 (güncellendi: 06:33 24.01.2022)
© Twitter Bülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Twitter
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Bursa'da, bir güzellik merkezinin açılışına katılan Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subayın Hakkari'ye tayiniyle ilgili olarak açıklama yaptı. Ersoy, açılışa katılan mehter başına, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın" dedi.
Sanatçı Bülent Ersoy, bir açılışa katılmak üzere Bursa'ya geldi. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir güzellik merkezinin açılışına katılan Ersoy, Anıtkabir'i ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in, görevden alınarak Hakkari Yüksekova'ya tayin edilmesiyle ilgili de konuştu.
Ersoy, açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın baş sorumlusunu yanına çağırarak, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın" dedi.
Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:
"Açılışa Mehter Takımı da gelmiş. Sakın bunları da işlerinden atmasınlar. Bilemiyorum, onların ne yapacağı belli olmaz. Eyvah, bunlar da gidici. İnerken korkudan şemsiye tutan da olmadı. 'Aman, bunun yanına şemsiyeyle gitmeyelim. İşimizden oluruz' demişlerdir. Benim şemsiye tutanlarım var ama istemedim. Ama bunlar kesin gidici. Yarın bana bildirirsiniz, 'Haklıymışsınız. Hepsi birden Hakkari'ye sürüldü' diye bildirirsiniz."
Bülent Ersoy'un Anıtkabir fotoğrafı tartışma yarattı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevden alındı
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