https://tr.sputniknews.com/20220124/bulent-ersoydan-anitkabir-aciklamasi-1053051668.html

Bülent Ersoy'dan 'Anıtkabir' açıklaması: Korkudan şemsiye tutan olmadı

Bülent Ersoy'dan 'Anıtkabir' açıklaması: Korkudan şemsiye tutan olmadı

Bursa'da, bir güzellik merkezinin açılışına katılan Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subayın Hakkari'ye tayiniyle ilgili... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T06:32+0300

2022-01-24T06:32+0300

2022-01-24T06:33+0300

türkiye

bülent ersoy

anıtkabir

şemsiye

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Sanatçı Bülent Ersoy, bir açılışa katılmak üzere Bursa'ya geldi. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir güzellik merkezinin açılışına katılan Ersoy, Anıtkabir'i ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in, görevden alınarak Hakkari Yüksekova'ya tayin edilmesiyle ilgili de konuştu.Ersoy, açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın baş sorumlusunu yanına çağırarak, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın" dedi. Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:"Açılışa Mehter Takımı da gelmiş. Sakın bunları da işlerinden atmasınlar. Bilemiyorum, onların ne yapacağı belli olmaz. Eyvah, bunlar da gidici. İnerken korkudan şemsiye tutan da olmadı. 'Aman, bunun yanına şemsiyeyle gitmeyelim. İşimizden oluruz' demişlerdir. Benim şemsiye tutanlarım var ama istemedim. Ama bunlar kesin gidici. Yarın bana bildirirsiniz, 'Haklıymışsınız. Hepsi birden Hakkari'ye sürüldü' diye bildirirsiniz."

https://tr.sputniknews.com/20220114/bulent-ersoya-anitkabirde-semsiye-tutan-subay-gorevden-alindi-1052736420.html

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bülent ersoy, anıtkabir, şemsiye