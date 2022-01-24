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Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'nin konutunun etrafında silah sesleri duyuldu
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'nin konutunun etrafında silah sesleri duyuldu
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da 2 askeri kışladan gelen silah seslerinin ardından Cumhurbaşkanı Roch Kabore'nin konutu etrafında da silah sesleri... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T02:22+0300
2022-01-24T02:22+0300
2022-01-24T02:56+0300
burkina faso
silah
kabore
dünya
saldırı
roch marc christian kabore
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Cumhurbaşkanı Kabore'nin ikamet ettiği evinin etrafından silah sesleri geldiğini aktarıldı. Ateş edenlerin kim olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.Vagadugu'daki 2 askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.Hükümet darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş, Ordu Bakanı Barthelemy Simpore durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti.Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmiş, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketinin binasına saldırmıştı.Bunun üzerine ülke çapında yeni bir emre kadar saat 20.00'den 05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş eğitime de 2 gün ara verilmişti.
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Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'nin konutunun etrafında silah sesleri duyuldu 02:22 24.01.2022 (güncellendi: 02:56 24.01.2022)
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da 2 askeri kışladan gelen silah seslerinin ardından Cumhurbaşkanı Roch Kabore'nin konutu etrafında da silah sesleri duyuldu.
Cumhurbaşkanı Kabore'nin ikamet ettiği evinin etrafından silah sesleri geldiğini aktarıldı. Ateş edenlerin kim olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.
Vagadugu'daki 2 askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.
Hükümet darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş,
Ordu Bakanı Barthelemy Simpore durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti.
Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmiş, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.
Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketinin binasına saldırmıştı.
Bunun üzerine ülke çapında yeni bir emre kadar
saat 20.00'den 05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş eğitime de 2 gün ara verilmişti.