https://tr.sputniknews.com/20220124/cinde-13-milyon-nufuslu-sian-tam-kapanmadan-cikarildi-pekinde-2-milyon-kisiye-test-yapildi-1053064782.html
Çin'de 13 milyon nüfuslu Şian tam kapanmadan çıkarıldı, Pekin'de 2 milyon kişiye test yapıldı
Çin'de 13 milyon nüfuslu Şian tam kapanmadan çıkarıldı, Pekin'de 2 milyon kişiye test yapıldı
Çin'in pandemi çıkış yeri Vuhan'ın ardından en dramatik önlemlerine maruz kalan ve 13 milyonluk nüfusunun gıda tedarik krizi yaşamasıyla gündem olan Şian kenti... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T14:53+0300
2022-01-24T14:53+0300
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Pekin Kış Olimpiyatı'nın başlamasına 2 haftadan az süre kala kuzeybatıdaki 13 milyon nüfuslu Şian kenti tam kapanmadan çıkarıldı. Eski imparatorluk başkentlerinden olması ve Terracotta toprak askerler ordusuyla tanınması sebebiyle turizm merkezi olan Şian'da, haftasonunda ticari uçuşların başlamasının ardından, bugün kapanmanın kalkması yürürlüğe girdi. Kapanmanın ilk yarısında evden gıda alışverişi için bile çıkması yasaklanan halkın 'aç kaldık, hükümetin gıda yardımları nerede' feryatları sosyal medyada yankılanmıştı. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Kovid vakalarının baş gösterdiği yerlerde kapanma, seyahat yasağı ve toplu test uyguladığı 'sıfır tolerans' stratejisinden bir ayda kurtulan Şian, 4 Şubat'ta Kış Olimpiyatı'nın başlayacağı Pekin'in 1000 km güneybatısında bulunuyor. Pekin'deki Fengtai'de 25 ve başka yerlerde 14 vakanın saptanmasının ardından, Fengtai'nin 2 milyon sakinine test yapıldı. İnsanlar dondurucu havada karla kaplı kaldırımlarda test olmak için sıraya girdi. Pekin Belediye Sağlık Komisyonu, son iki hafta içinde ateş, öksürük ve diğer enfeksiyonlar için ilaç satın alan herkesin 72 saat içinde Kovid testi yaptırması gerektiğini duyurdu. Enfeksiyon açısından yüksek risk altındaki bölgelerde yaşayanlara 'Pekin'i terk etmemeleri' uyarısı yapıldı.Pekin Kış Olimpiyatı, sporcuları, personeli, muhabirleri ve yetkilileri başkent sakinlerinden izole etmeyi amaçlayan sıkı kontroller altında organize ediliyor. Sporculara aşı yaptırmış olmaları ya da Çin'e vardıktan sonra karantinaya girmeleri şartı koşuluyor. Organizasyon komitesi, 4 Ocak'tan sonra gelen 2586 sporcu, takım yetkilisi ve diğerlerinden 39'unun Pekin havaalanına indikten sonra testlerinin pozitif çıktığını, katılımcıları halktan izole eden sürece zaten girmiş olan 33 kişinin de daha sonra pozitif çıktığını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211231/pandemi-2-yili-geride-birakirken-tam-kapanma-uygulanan-cin-sehri-gida-tedarik-krizi-atlatti-1052301800.html
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Çin'de 13 milyon nüfuslu Şian tam kapanmadan çıkarıldı, Pekin'de 2 milyon kişiye test yapıldı
Çin'in pandemi çıkış yeri Vuhan'ın ardından en dramatik önlemlerine maruz kalan ve 13 milyonluk nüfusunun gıda tedarik krizi yaşamasıyla gündem olan Şian kenti bir ay sonra tam kapanmadan çıktı. Başkent Pekin'de ise yaklaşık 40 vakanın saptandığı bölgenin 2 milyonluk nüfusuna test yapıldı.
Pekin Kış Olimpiyatı'nın başlamasına 2 haftadan az süre kala kuzeybatıdaki 13 milyon nüfuslu Şian kenti tam kapanmadan çıkarıldı.
Eski imparatorluk başkentlerinden olması ve Terracotta toprak askerler ordusuyla tanınması sebebiyle turizm merkezi olan Şian'da, haftasonunda ticari uçuşların başlamasının ardından, bugün kapanmanın kalkması yürürlüğe girdi. Kapanmanın ilk yarısında evden gıda alışverişi için bile çıkması yasaklanan halkın 'aç kaldık, hükümetin gıda yardımları nerede' feryatları sosyal medyada yankılanmıştı.
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Kovid vakalarının baş gösterdiği yerlerde kapanma, seyahat yasağı ve toplu test uyguladığı 'sıfır tolerans' stratejisinden bir ayda kurtulan Şian, 4 Şubat'ta Kış Olimpiyatı'nın başlayacağı Pekin'in 1000 km güneybatısında bulunuyor.
Pekin'deki Fengtai'de 25 ve başka yerlerde 14 vakanın saptanmasının ardından, Fengtai'nin 2 milyon sakinine test yapıldı. İnsanlar dondurucu havada karla kaplı kaldırımlarda test olmak için sıraya girdi. Pekin Belediye Sağlık Komisyonu, son iki hafta içinde ateş, öksürük ve diğer enfeksiyonlar için ilaç satın alan herkesin 72 saat içinde Kovid testi yaptırması gerektiğini duyurdu.
Enfeksiyon açısından yüksek risk altındaki bölgelerde yaşayanlara 'Pekin'i terk etmemeleri' uyarısı yapıldı.
Pekin Kış Olimpiyatı, sporcuları, personeli, muhabirleri ve yetkilileri başkent sakinlerinden izole etmeyi amaçlayan sıkı kontroller altında organize ediliyor. Sporculara aşı yaptırmış olmaları ya da Çin'e vardıktan sonra karantinaya girmeleri şartı koşuluyor.
Organizasyon komitesi, 4 Ocak'tan sonra gelen 2586 sporcu, takım yetkilisi ve diğerlerinden 39'unun Pekin havaalanına indikten sonra testlerinin pozitif çıktığını, katılımcıları halktan izole eden sürece zaten girmiş olan 33 kişinin de daha sonra pozitif çıktığını duyurdu.