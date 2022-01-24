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Çinli bilim insanlarına göre şarap, koronavirüse karşı koruma sağlıyor
Çinli bilim insanlarına göre şarap, koronavirüse karşı koruma sağlıyor
Çinli bilim insanlarına göre şampanya, kırmızı ve beyaz şarap tüketimi, koronavirüse yakalanma riskini azaltabilir. Söz konusu araştırmanın sonuçları Frontiers... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T20:20+0300
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koronavirüs
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Çin’in Shenzhen şehrindeki Kangning Hastanesi’nde çalışmalarını yürüten bilim insanları aralarından 16 bin 559’un Kovid-19 testi pozitif çıkan 473 bin 957 kişinin verilerini inceledi. Denekler alkol tüketmeyen, geçmişte alkol tüketen ve hâlâ alkol tüketenler olmak üzere 3 gruba bölündü. Araştırmacılar, kırmızı şarap tercih eden kişilerin SARS-CoV-2 virüsüne karşı en büyük korumaya sahip olduğu sonucuna ulaştı. Haftada beş kadehten fazla kırmızı şarap içmenin Kovid-19’a yakalanma riskini yüzde 17 azalttığı öne sürüldü.Haftada 1-4 kadeh beyaz şarap ve şampanya tüketenlerin Kovid-19’a yakalanma olasılığının yüzde 8 daha az olduğu ifade edilirken diğer yandan aşırı tüketimin (haftada 5 kadehten fazla) ‘koruyucu etkiyi’ neredeyse belirsiz hale getirdiği kaydedildi.Öte yandan bira ve elma şarabı içenlerde koronavirüse yakalanma riskinin yüzde 28 daha yüksek olduğu, bununla birlikte miktarının önem arz etmediği bildirildi.
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koronavirüs, çin, şarap

Çinli bilim insanlarına göre şarap, koronavirüse karşı koruma sağlıyor

20:20 24.01.2022
© REUTERS / PASCAL ROSSIGNOLŞarap
Şarap - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL
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Çinli bilim insanlarına göre şampanya, kırmızı ve beyaz şarap tüketimi, koronavirüse yakalanma riskini azaltabilir. Söz konusu araştırmanın sonuçları Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlandı.
Çin’in Shenzhen şehrindeki Kangning Hastanesi’nde çalışmalarını yürüten bilim insanları aralarından 16 bin 559’un Kovid-19 testi pozitif çıkan 473 bin 957 kişinin verilerini inceledi. Denekler alkol tüketmeyen, geçmişte alkol tüketen ve hâlâ alkol tüketenler olmak üzere 3 gruba bölündü. Araştırmacılar, kırmızı şarap tercih eden kişilerin SARS-CoV-2 virüsüne karşı en büyük korumaya sahip olduğu sonucuna ulaştı. Haftada beş kadehten fazla kırmızı şarap içmenin Kovid-19’a yakalanma riskini yüzde 17 azalttığı öne sürüldü.
Haftada 1-4 kadeh beyaz şarap ve şampanya tüketenlerin Kovid-19’a yakalanma olasılığının yüzde 8 daha az olduğu ifade edilirken diğer yandan aşırı tüketimin (haftada 5 kadehten fazla) ‘koruyucu etkiyi’ neredeyse belirsiz hale getirdiği kaydedildi.
Öte yandan bira ve elma şarabı içenlerde koronavirüse yakalanma riskinin yüzde 28 daha yüksek olduğu, bununla birlikte miktarının önem arz etmediği bildirildi.
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