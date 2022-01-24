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https://tr.sputniknews.com/20220124/cumhurbaskani-erdogandan-chpli-iki-milletvekili-hakkinda-suc-duyurusu-1053078898.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li iki milletvekili hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li iki milletvekili hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T19:14+0300
2022-01-24T19:21+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
ankara cumhuriyet başsavcılığı
hüseyin aydın
aykut erdoğdu
engin özkoç
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun dilekçesinde; Tele 1 kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda adı geçen kişiler tarafından sarf edilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi.İki isim hakkında, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılarak kamu davası açılması talep edildi.
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recep tayyip erdoğan, ankara cumhuriyet başsavcılığı, hüseyin aydın, aykut erdoğdu, engin özkoç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li iki milletvekili hakkında suç duyurusu

19:14 24.01.2022 (güncellendi: 19:21 24.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun dilekçesinde; Tele 1 kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda adı geçen kişiler tarafından sarf edilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi.
İki isim hakkında, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılarak kamu davası açılması talep edildi.
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