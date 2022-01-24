https://tr.sputniknews.com/20220124/cumhurbaskani-erdogandan-chpli-iki-milletvekili-hakkinda-suc-duyurusu-1053078898.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li iki milletvekili hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li iki milletvekili hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T19:14+0300

2022-01-24T19:14+0300

2022-01-24T19:21+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

ankara cumhuriyet başsavcılığı

hüseyin aydın

aykut erdoğdu

engin özkoç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052907840_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c37345cfc91fc1db38fe83c5b684e05c.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun dilekçesinde; Tele 1 kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda adı geçen kişiler tarafından sarf edilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi.İki isim hakkında, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılarak kamu davası açılması talep edildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ankara cumhuriyet başsavcılığı, hüseyin aydın, aykut erdoğdu, engin özkoç