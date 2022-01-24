https://tr.sputniknews.com/20220124/d-100-kara-yolu-bolu-dagi-kesiminde-ulasim-kontrollu-saglanmaya-baslandi-1053052780.html

D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı

D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı

Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T07:42+0300

2022-01-24T07:42+0300

2022-01-24T07:42+0300

türkiye

bolu

kar

d-100 karayolu

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Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde devam eden kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin trafiğe kapatıldığını hatırlattı.Atay, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından yolun kontrollü olarak trafiğe açıldığını aktararak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan İstanbul yönüne kısmen ulaşımın sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara istikametinin de trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.

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bolu, kar, d-100 karayolu