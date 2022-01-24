https://tr.sputniknews.com/20220124/donetsk-lideri-pusilin-ukrayna-ordusu-saldiri-hazirligi-yapiyor-javelin-sistemleri-donbassa-geldi-1053066970.html
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna ordusu saldırı hazırlığı yapıyor, Javelin sistemleri Donbass'a geldi
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna ordusu saldırı hazırlığı yapıyor, Javelin sistemleri Donbass'a geldi
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donbass'ta saldırı düzenleme hazırlığı yaptığının... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T14:27+0300
2022-01-24T14:27+0300
2022-01-24T14:27+0300
donetsk
donbass
ukrayna
denis puşilin
eduard basurin
javelin
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053067299_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_605c524e20aacf29f1b4fa70cac06c55.jpg
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, "Donetsk Halk Milisi tarafından, sözde Birleşik Kuvvetler Operasyonu bölgesinde bulunan Ukraynalı askeri birliklerin saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. Askeri teçhizat bölgeye çekiliyor, tank ekipleri hazırlık yapıyor" dedi. ABD'nin sevk ettiği Javelin tanksavar sistemlerinin Donbass'ta görüldüğünü ancak henüz kesişme hattına gelmediğini kaydeden Puşilin, Donbass'ın teyakkuza geçtiğini, zira Ukrayna'dan her şeyin beklenebileceğini belirtti. Puşilin, "Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yönelik saldırganlık eylemleri, yanıtsız bırakılmayacak. Ukrayna ordusuna onarılamaz bir darbe vurulacak ve bunun ardından bir daha toparlanamayacak" diye ekledi. 'Ukraynalı askeri personelin izinleri iptal edildi' Bu arada DHC Halk Milisi Basın Sözcüsü Eduard Basurin, Ukrayna ordusundaki tank ve motorize piyade birliklerinde tüm personelin izinlerinin iptal edildiğini ve komutanlara geçici konuşlanma noktalarında bulunma emri verildiğini anlatarak hastanede yatan şoförlerin ve nişancıların tedavileri tamamlanmadan taburcu edildiğine dikkat çekti. İngiliz askeri danışmanlar tarafından eğitilen 40 Ukraynalı askerin provokatif faaliyetlerde bulunmak için Adveyevka bölgesine gittiğine dair güvenilir bilgilere sahip olduklarını kaydeden Basurin, "UR-77 tipi kendinden tahrikli mayın temizleme araçları Donbass'taki kesişme hattına ilerliyor, öncü birlikler ve taarruz grupları UR-83P tipi portatif mayın temizleme sistemleriyle güçlendiriliyor. Ayrıca Odessa Bölgesi'nde bulunan 28. tugay bünyesindeki birliklerin intikaline başlandı. Komutanlık, 28. tugayın Donbass'taki askeri operasyon bölgesine intikalini, planlı özel askeri tatbikatlar bahanesiyle gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı. Basurin, Ukraynalı subaylara ve askerlere canlarını korumaları için Donbass'a saldırmaktan çağrısı da yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/nato-dogu-avrupadaki-askeri-gucunu-buyutme-karari-aldi-caydiriciligi-artirmak-icin-1053061901.html
https://tr.sputniknews.com/20220123/lugansk-ukrayna-ordusu-milis-guclerinden-bir-askerimizi-kacirdi---1053030597.html
donetsk
donbass
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053067299_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_957cc23ec237c1c950bfcad064a350d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donetsk, donbass, ukrayna, denis puşilin, eduard basurin, javelin, abd
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna ordusu saldırı hazırlığı yapıyor, Javelin sistemleri Donbass'a geldi
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donbass'ta saldırı düzenleme hazırlığı yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Puşilin, ABD'nin sevk ettiği Javelin tanksavar sistemlerinin Donbass'ta görüldüğünü de vurguladı.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, "Donetsk Halk Milisi tarafından, sözde Birleşik Kuvvetler Operasyonu bölgesinde bulunan Ukraynalı askeri birliklerin saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. Askeri teçhizat bölgeye çekiliyor, tank ekipleri hazırlık yapıyor" dedi.
ABD'nin sevk ettiği Javelin tanksavar sistemlerinin Donbass'ta görüldüğünü ancak henüz kesişme hattına gelmediğini kaydeden Puşilin, Donbass'ın teyakkuza geçtiğini, zira Ukrayna'dan her şeyin beklenebileceğini belirtti. Puşilin, "Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yönelik saldırganlık eylemleri, yanıtsız bırakılmayacak. Ukrayna ordusuna onarılamaz bir darbe vurulacak ve bunun ardından bir daha toparlanamayacak" diye ekledi.
'Ukraynalı askeri personelin izinleri iptal edildi'
Bu arada DHC Halk Milisi Basın Sözcüsü Eduard Basurin, Ukrayna ordusundaki tank ve motorize piyade birliklerinde tüm personelin izinlerinin iptal edildiğini ve komutanlara geçici konuşlanma noktalarında bulunma emri verildiğini anlatarak hastanede yatan şoförlerin ve nişancıların tedavileri tamamlanmadan taburcu edildiğine dikkat çekti.
İngiliz askeri danışmanlar tarafından eğitilen 40 Ukraynalı askerin provokatif faaliyetlerde bulunmak için Adveyevka bölgesine gittiğine dair güvenilir bilgilere sahip olduklarını kaydeden Basurin, "UR-77 tipi kendinden tahrikli mayın temizleme araçları Donbass'taki kesişme hattına ilerliyor, öncü birlikler ve taarruz grupları UR-83P tipi portatif mayın temizleme sistemleriyle güçlendiriliyor. Ayrıca Odessa Bölgesi'nde bulunan 28. tugay bünyesindeki birliklerin intikaline başlandı. Komutanlık, 28. tugayın Donbass'taki askeri operasyon bölgesine intikalini, planlı özel askeri tatbikatlar bahanesiyle gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.
Basurin, Ukraynalı subaylara ve askerlere canlarını korumaları için Donbass'a saldırmaktan çağrısı da yaptı.