https://tr.sputniknews.com/20220124/dsg-hasekede-cezaevi-baskininin-ardindan-300-isid-militani-teslim-oldu-1053083841.html

DSG: Haseke'de cezaevi baskınının ardından 300 IŞİD militanı teslim oldu

DSG: Haseke'de cezaevi baskınının ardından 300 IŞİD militanı teslim oldu

Suriye'de YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri, son günlerde Haseke kentindeki cezaevine saldıran IŞİD militanlarından yaklaşık 300'ünün teslim... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T22:43+0300

2022-01-24T22:43+0300

2022-01-24T22:43+0300

dünya

suriye

işid

haseke

demokratik suriye güçleri (dsg)

teslim olma

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YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), geçen hafta IŞİD militanlarının, Suriye'nin kuzeybatısındaki Haseke kentinin Gveyran bölgesinde yer alan cezaevine yönelik baskınına ilişkin açıklama yaptı.Reuters ajansına konuşan bir kaynak, cezaevine dönük operasyonların başladığı bilgisini verdi.Operasyona ABD güçlerinin de dahil olduğunu söyleyen kaynak, şimdiye dek yaklaşık 300 IŞİD'linin teslim olduğunu belirtti.DSG'ye göre Haseke'de perşembe gününden bu yana yaşanan çatışmalarda en az 180 mahkum ve militan ve 27 DSG mensubu öldü.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220122/rusya-saldiri-sonucu-ypg-kontrolundeki-cezaevinden-teroristler-kacti-1053001618.html

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suriye, işid, haseke, demokratik suriye güçleri (dsg), teslim olma