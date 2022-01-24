Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220124/dunyada-ilk-olacak-turkovac-icin-yeni-calisma-basliyor-1053051445.html
Dünyada ilk olacak: Turkovac için yeni çalışma başlıyor
Dünyada ilk olacak: Turkovac için yeni çalışma başlıyor
Yerli aşı Turkovac için yeni çalışma bugün başlatılıyor. 2 doz BioNTech aşısının üzerine bir doz Turkovac aşısı yaptıranların antikor değeri ölçülecek. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T06:09+0300
2022-01-24T06:09+0300
2022-01-24T06:09+0300
türkiye
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
turkovac
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052090052_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b6692d823a6b7c1d3659000ba505272d.jpg
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor. Bu kapsamda, iki BioNTech üzerine bir doz Turkovac çalışması yapılarak hastadaki antikor değişiminin gözleneceği çalışma bugün başlıyor. Çalışma ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi merkezli yapılacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mRNA üzeri inaktif çalışmasının dünyada ilk olacağını söylemişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052090052_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_28f5985904b84a8005d9946c3bdfbfa0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, turkovac
Dünyada ilk olacak: Turkovac için yeni çalışma başlıyor
Yerli aşı Turkovac için yeni çalışma bugün başlatılıyor. 2 doz BioNTech aşısının üzerine bir doz Turkovac aşısı yaptıranların antikor değeri ölçülecek.
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor.
Bu kapsamda, iki BioNTech üzerine bir doz Turkovac çalışması yapılarak hastadaki antikor değişiminin gözleneceği çalışma bugün başlıyor. Çalışma ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi merkezli yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mRNA üzeri inaktif çalışmasının dünyada ilk olacağını söylemişti.