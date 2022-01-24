https://tr.sputniknews.com/20220124/dunyada-ilk-olacak-turkovac-icin-yeni-calisma-basliyor-1053051445.html

Dünyada ilk olacak: Turkovac için yeni çalışma başlıyor

Dünyada ilk olacak: Turkovac için yeni çalışma başlıyor

Yerli aşı Turkovac için yeni çalışma bugün başlatılıyor. 2 doz BioNTech aşısının üzerine bir doz Turkovac aşısı yaptıranların antikor değeri ölçülecek. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T06:09+0300

2022-01-24T06:09+0300

2022-01-24T06:09+0300

türkiye

koronavirüs

biontech

koronavirüs aşısı

turkovac

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Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor. Bu kapsamda, iki BioNTech üzerine bir doz Turkovac çalışması yapılarak hastadaki antikor değişiminin gözleneceği çalışma bugün başlıyor. Çalışma ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi merkezli yapılacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mRNA üzeri inaktif çalışmasının dünyada ilk olacağını söylemişti.

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koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, turkovac