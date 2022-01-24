Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220124/dunyada-ilk-olacak-turkovac-icin-yeni-calisma-basliyor-1053051445.html
Dünyada ilk olacak: Turkovac için yeni çalışma başlıyor
Dünyada ilk olacak: Turkovac için yeni çalışma başlıyor
Yerli aşı Turkovac için yeni çalışma bugün başlatılıyor. 2 doz BioNTech aşısının üzerine bir doz Turkovac aşısı yaptıranların antikor değeri ölçülecek. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T06:09+0300
2022-01-24T06:09+0300
türkiye
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
turkovac
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052090052_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b6692d823a6b7c1d3659000ba505272d.jpg
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor. Bu kapsamda, iki BioNTech üzerine bir doz Turkovac çalışması yapılarak hastadaki antikor değişiminin gözleneceği çalışma bugün başlıyor. Çalışma ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi merkezli yapılacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mRNA üzeri inaktif çalışmasının dünyada ilk olacağını söylemişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052090052_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_28f5985904b84a8005d9946c3bdfbfa0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, turkovac

Dünyada ilk olacak: Turkovac için yeni çalışma başlıyor

06:09 24.01.2022
© İHA / İHA-AW499760TURKOVAC
TURKOVAC - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / İHA-AW499760
Abone ol
Yerli aşı Turkovac için yeni çalışma bugün başlatılıyor. 2 doz BioNTech aşısının üzerine bir doz Turkovac aşısı yaptıranların antikor değeri ölçülecek.
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor.
Bu kapsamda, iki BioNTech üzerine bir doz Turkovac çalışması yapılarak hastadaki antikor değişiminin gözleneceği çalışma bugün başlıyor. Çalışma ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi merkezli yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mRNA üzeri inaktif çalışmasının dünyada ilk olacağını söylemişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce