Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220124/duzcede-karin-agirligina-dayanamayan-cati-coktu-17-arac-zarar-gordu-1053062160.html
Düzce'de karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü: 17 araç zarar gördü
Düzce'de karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü: 17 araç zarar gördü
Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Yığılca Kapalı Pazaryeri'nin çatısı çöktü. Çökme nedeniyle 17 araç zarar gördü. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T12:35+0300
2022-01-24T12:43+0300
türkiye
türkiye
kar
düzce
otomobil
çökme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053062134_0:342:1824:1368_1920x0_80_0_0_2051924f374c362e99100d6ee6e7e199.jpg
Düzce’de 4 gündür aralıksız yağan kar yağışı sebebi ile Yığılca’da kar kalınlığı 1 metre 30 santimetreye kadar çıktı. Etkili olan kar yağışında araçlarının karla kaplanmasını istemeyen bazı vatandaşlar araçlarını ilçe merkezinde bulunan kapalı pazaryerine çekti. Pazar yerinin tentesi ise yoğun kar yağışını kaldıramayarak gece saatlerinde çöktü. Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Pazaryerinin 3’te 1’lik kısmının çöktüğü ve çökme sebebi ile 17 aracın zarar gördüğü tespit edildi. Pazaryerinin kalan kısmında ise çatı kısımlarından çatlama seslerinin gelmesi sebebi ile emniyet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak alana giriş çıkışı yasakladı.Kapalı Pazaryerinin içerisinde aracı bulunan araç sahipleri araçlarının bulundukları yerden kurtarılması için çalışma başlatılmasını talep ederken, ilk alınan bilgilere göre kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kurtarma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/gaziantepte-yogun-kardan-fabrikanin-catisi-coktu-1052994547.html
türkiye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053062134_0:0:1824:1368_1920x0_80_0_0_6bb8b46e36131fdc73d644fc80864047.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kar, düzce, otomobil, çökme

Düzce'de karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü: 17 araç zarar gördü

12:35 24.01.2022 (güncellendi: 12:43 24.01.2022)
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞDüzce'de karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü: 17 araç zarar gördü
Düzce'de karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü: 17 araç zarar gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞ
Abone ol
Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Yığılca Kapalı Pazaryeri'nin çatısı çöktü. Çökme nedeniyle 17 araç zarar gördü.
Düzce’de 4 gündür aralıksız yağan kar yağışı sebebi ile Yığılca’da kar kalınlığı 1 metre 30 santimetreye kadar çıktı. Etkili olan kar yağışında araçlarının karla kaplanmasını istemeyen bazı vatandaşlar araçlarını ilçe merkezinde bulunan kapalı pazaryerine çekti. Pazar yerinin tentesi ise yoğun kar yağışını kaldıramayarak gece saatlerinde çöktü.
Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Pazaryerinin 3’te 1’lik kısmının çöktüğü ve çökme sebebi ile 17 aracın zarar gördüğü tespit edildi. Pazaryerinin kalan kısmında ise çatı kısımlarından çatlama seslerinin gelmesi sebebi ile emniyet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak alana giriş çıkışı yasakladı.

Kapalı Pazaryerinin içerisinde aracı bulunan araç sahipleri araçlarının bulundukları yerden kurtarılması için çalışma başlatılmasını talep ederken, ilk alınan bilgilere göre kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kurtarma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.
Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle bir halı fabrikasının depo kısmının çatısı yıkıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
TÜRKİYE
Gaziantep'te yoğun kardan fabrikanın çatısı çöktü
21 Ocak, 19:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce