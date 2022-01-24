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'Eğlence endüstrisi Dünya yörüngesinde': İngiliz uzay şirketi uzayda film stüdyosu kuracak
'Eğlence endüstrisi Dünya yörüngesinde': İngiliz uzay şirketi uzayda film stüdyosu kuracak
İngiliz uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'te aktörlerin ve içerik üreticilerinin çekim yapabileceği dünyanın ilk film ve eğlence... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T12:24+0300
2022-01-24T12:27+0300
uzay
yaşam
ingiltere
film
stüdyo
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İngiltere merkezli uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'ün sonlarında Uluslararası Uzay Merkezi'nde (ISS), dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunun açmayı planladığını duyurdu. SEE, plan kapsamında ISS’de film, spor etkinlikleri ve ayrıca sosyal medya fenomenleri gibi içerik üreticilerine çekimlerini yapabilecekleri stüdyolar sağlanacağını ifade etti.Yeryüzünden yaklaşık 403 kilometre yukarıda Dünya yörüngesinde kurulacak olan stüdyoda, spor etkinlikleri, TV şovları, filmler ve canlı yayınların yapılması bekleniyor. Uzaya film stüdyosu kurma hedefini gerçekleştirmek için görevlendirilen modül, SEE-1 olarak adlandırılacak ve Axiom Station adlı yeni bir ticari uzantı olarak ISS'e yerleştirilecek.‘2 trilyon dolarlık küresel endüstri’Konuyla ilgili açıklamada bulunan SEE şirketinin kurucuları Dmitry ve Elena Lesnevsky, "SEE-1, insanlığın farklı bir alana taşınması ve uzayda heyecan verici yeni bir bölüme başlaması için inanılmaz bir fırsat. Yeni bir üretim dünyasını ortaya çıkaracak, yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir yuva sağlayacak" dedi.Kurucular, "Dünya lideri Axiom Space'in bu son teknoloji devrim niteliğindeki tesisi inşa etmesiyle SEE-1, 2 trilyon dolarlık küresel eğlence endüstrisinin Dünya yörüngesine genişlemesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.Şirket, daha önce Hollywood aktörü Tom Cruise'un başrolünde olacağı uzayda bir film çekme planlarının olduğunu açıklamıştı. Cruise'un yıl içinde ISS seyahat etmesi bekleniyor.Uzaydaki ilk film 2022’de vizyondaÖte yandan, uzayda film çekme hedefine ilk kez bir Rus uzay filmi ekibi ulaştı. 2021'de Rus aktris Yulia Peresild ve film yönetmeni Klim Shipenko, uzayda yapılan ilk filmi çekerek ISS'de 12 gün geçirdi. 'Zorluk'" anlamına gelen 'The Challenge' filmi, yerçekimsiz ortamda ameliyat yapmak için ISS'ye giden bir kalp cerrahının hikayesini anlatıyor. Filmin 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211028/ilk-uzay-filmi-icin-uuiye-giden-rus-ekipten-cerrahi-operasyon-deneyi-1050253613.html
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uzay, ingiltere, film, stüdyo

'Eğlence endüstrisi Dünya yörüngesinde': İngiliz uzay şirketi uzayda film stüdyosu kuracak

12:24 24.01.2022 (güncellendi: 12:27 24.01.2022)
© İHAUzay, uydu, Dünya
Uzay, uydu, Dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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İngiliz uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'te aktörlerin ve içerik üreticilerinin çekim yapabileceği dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunu Uluslararası Uzay Merkezi'nde (ISS) açmaya planladığını açıkladı.
İngiltere merkezli uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'ün sonlarında Uluslararası Uzay Merkezi'nde (ISS), dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunun açmayı planladığını duyurdu. SEE, plan kapsamında ISS’de film, spor etkinlikleri ve ayrıca sosyal medya fenomenleri gibi içerik üreticilerine çekimlerini yapabilecekleri stüdyolar sağlanacağını ifade etti.
Yeryüzünden yaklaşık 403 kilometre yukarıda Dünya yörüngesinde kurulacak olan stüdyoda, spor etkinlikleri, TV şovları, filmler ve canlı yayınların yapılması bekleniyor. Uzaya film stüdyosu kurma hedefini gerçekleştirmek için görevlendirilen modül, SEE-1 olarak adlandırılacak ve Axiom Station adlı yeni bir ticari uzantı olarak ISS'e yerleştirilecek.

‘2 trilyon dolarlık küresel endüstri’

Konuyla ilgili açıklamada bulunan SEE şirketinin kurucuları Dmitry ve Elena Lesnevsky, "SEE-1, insanlığın farklı bir alana taşınması ve uzayda heyecan verici yeni bir bölüme başlaması için inanılmaz bir fırsat. Yeni bir üretim dünyasını ortaya çıkaracak, yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir yuva sağlayacak" dedi.
© İHAİngiliz uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'te aktörlerin ve içerik üreticilerinin çekim yapabileceği dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunu Uluslararası Uzay Merkezi'nde (ISS) açmaya planladığını açıkladı.
İngiliz uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'te aktörlerin ve içerik üreticilerinin çekim yapabileceği dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunu Uluslararası Uzay Merkezi'nde (ISS) açmaya planladığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
İngiliz uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'te aktörlerin ve içerik üreticilerinin çekim yapabileceği dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunu Uluslararası Uzay Merkezi'nde (ISS) açmaya planladığını açıkladı.
© İHA
Kurucular, "Dünya lideri Axiom Space'in bu son teknoloji devrim niteliğindeki tesisi inşa etmesiyle SEE-1, 2 trilyon dolarlık küresel eğlence endüstrisinin Dünya yörüngesine genişlemesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Şirket, daha önce Hollywood aktörü Tom Cruise'un başrolünde olacağı uzayda bir film çekme planlarının olduğunu açıklamıştı. Cruise'un yıl içinde ISS seyahat etmesi bekleniyor.

Uzaydaki ilk film 2022’de vizyonda

Öte yandan, uzayda film çekme hedefine ilk kez bir Rus uzay filmi ekibi ulaştı.
2021'de Rus aktris Yulia Peresild ve film yönetmeni Klim Shipenko, uzayda yapılan ilk filmi çekerek ISS'de 12 gün geçirdi. 'Zorluk'" anlamına gelen 'The Challenge' filmi, yerçekimsiz ortamda ameliyat yapmak için ISS'ye giden bir kalp cerrahının hikayesini anlatıyor. Filmin 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılan film çekimlerinin büyük bir kısmı tamamlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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İlk uzay filmi için UUİ'ye giden Rus ekipten cerrahi operasyon deneyi
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