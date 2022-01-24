Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
ABD'yi müteakip Britanya'dan Kiev Büyükelçiliği personeliyle ailelerine 'Ukrayna'dan çık' talimatı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220124/ekonomiler-pandemi-etkisinden-kurtulamiyor-singapurda-pcr-testleri-enflasyonu-ucurdu-1053056700.html
Ekonomiler pandemi etkisinden kurtulamıyor: Singapur'da PCR testleri enflasyonu uçurdu
Ekonomiler pandemi etkisinden kurtulamıyor: Singapur'da PCR testleri enflasyonu uçurdu
Uçak bileti ücretlerinin ve PCR testi maliyetinin keskin bir şekilde artması nedeniyle Singapur'da enflasyon, Aralık ayında yaklaşık 8 yılın en hızlı... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T10:58+0300
2022-01-24T10:58+0300
ekonomi
singapur
enflasyon
dolar
test
fiyat
artış
pandemi
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104207/27/1042072726_0:226:2751:1773_1920x0_80_0_0_52676aa63000706a89d627d5c47dfb11.jpg
Singapur Merkez Bankası'nın tercih ettiği fiyat ölçüsü olan çekirdek enflasyon oranı, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 2.1'e yükseldi. Bu rakam, Temmuz 2014'ten bu yana görülen en yüksek oran olarak ekonomistlerin tahminlerinin de üstüne çıktı. Reuters'ta yer alan bir ekonomi anketi, yüzde 1.7'lik bir artış öngörüyordu.Merkez Bankası, Ekim ayında para politikasını sıkılaştırarak artan maliyet baskıları arasında 3 yıl içinde ilk defa böyle bir adım attı. Bir sonraki inceleme ise daha fazla sıkılaştırmasının beklendiği Nisan ayında yapılacak.Pazartesi günü paylaşılan veriler, manşet enflasyonun yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4 ile ekonomistlerin yüzde 3.75'lik tahminini geride bıraktığını gösterdi.Singapur'un karantinasız seyahat planları kapsamında uçak bileti ücretleri ve Kovid-19 test maliyetlerindeki keskin artışlar, Aralık ayındaki enflasyon artışında önemli faktörler oldu.Singapur Para Otoritesi (MAS) ve Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MTI), hava yolculuğu maliyetleri ve gıda ve petrol gibi emtia fiyatları da dahil olmak üzere, yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin önemli bir belirsizliğin devam ettiğini söyledi. Hükümetin daha önce 2022 manşet fiyatlarının ortalama yüzde 1.5-2.5 arasında ve çekirdek enflasyonun da yüzde 1-2'ye yükseleceği tahmini vardı. 2021 için çekirdek enflasyon yüzde 0.9'a, manşet fiyatlar ise yüzde 2.3'e yükseldi.Ekonomiler pandemi etkisinden aşama aşama kurtulmaya çalışırken, dünya genelinde enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle ulaşım sektöründe bazı ürünlere yoğun talebi artırıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220121/tusiad-gencleri-ulkemizde-tutacak-mekanizmalari-guclendirmeliyiz-1052994984.html
singapur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104207/27/1042072726_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_1c5072490e16242f3aaa44ce4c2ad031.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
singapur, enflasyon, dolar, test, fiyat, artış, pandemi, koronavirüs, kovid-19, pcr

Ekonomiler pandemi etkisinden kurtulamıyor: Singapur'da PCR testleri enflasyonu uçurdu

10:58 24.01.2022
© REUTERS / EDGAR SUSingapur-koronavirüs
Singapur-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / EDGAR SU
Abone ol
Uçak bileti ücretlerinin ve PCR testi maliyetinin keskin bir şekilde artması nedeniyle Singapur'da enflasyon, Aralık ayında yaklaşık 8 yılın en hızlı tırmanışını gösterdi. Ekonomiler pandemi etkisinden kurtulmaya çalışırken, enflasyon dünya genelinde artış göstermeye devam ediyor.
Singapur Merkez Bankası'nın tercih ettiği fiyat ölçüsü olan çekirdek enflasyon oranı, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 2.1'e yükseldi. Bu rakam, Temmuz 2014'ten bu yana görülen en yüksek oran olarak ekonomistlerin tahminlerinin de üstüne çıktı. Reuters'ta yer alan bir ekonomi anketi, yüzde 1.7'lik bir artış öngörüyordu.
Merkez Bankası, Ekim ayında para politikasını sıkılaştırarak artan maliyet baskıları arasında 3 yıl içinde ilk defa böyle bir adım attı. Bir sonraki inceleme ise daha fazla sıkılaştırmasının beklendiği Nisan ayında yapılacak.
Pazartesi günü paylaşılan veriler, manşet enflasyonun yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4 ile ekonomistlerin yüzde 3.75'lik tahminini geride bıraktığını gösterdi.
Singapur'un karantinasız seyahat planları kapsamında uçak bileti ücretleri ve Kovid-19 test maliyetlerindeki keskin artışlar, Aralık ayındaki enflasyon artışında önemli faktörler oldu.
Singapur Para Otoritesi (MAS) ve Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MTI), hava yolculuğu maliyetleri ve gıda ve petrol gibi emtia fiyatları da dahil olmak üzere, yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin önemli bir belirsizliğin devam ettiğini söyledi.
Hükümetin daha önce 2022 manşet fiyatlarının ortalama yüzde 1.5-2.5 arasında ve çekirdek enflasyonun da yüzde 1-2'ye yükseleceği tahmini vardı. 2021 için çekirdek enflasyon yüzde 0.9'a, manşet fiyatlar ise yüzde 2.3'e yükseldi.
Ekonomiler pandemi etkisinden aşama aşama kurtulmaya çalışırken, dünya genelinde enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle ulaşım sektöründe bazı ürünlere yoğun talebi artırıyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
EKONOMİ
TÜSİAD: Gençleri ülkemizde tutacak mekanizmaları güçlendirmeliyiz
21 Ocak, 19:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce