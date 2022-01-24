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https://tr.sputniknews.com/20220124/elazigda-anne-kopek-olen-yavrusunun-basindan-ayrilmadi-1053084043.html
Elazığ'da anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı
Elazığ'da anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı
Elazığ’da annesinin peşinden giden yavru köpeğe araba çarptı. Anne köpek, kazanın ardından ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T22:47+0300
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yaşam
elazığ
köpek
yavru köpek
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Karakoçan ilçesi Kığı yolu üzerinde annesinin peşinden giden yavru köpeğe araba çarptı. Kazada ölen ve uzun bir süre yerde kalan yavru köpek, yoldan geçen karla mücadele ekipleri tarafından yol kenarına alındı. Anne köpek ise yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta köpek zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucunda yattı.
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elazığ, köpek, yavru köpek

Elazığ'da anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı

22:47 24.01.2022 (güncellendi: 22:55 24.01.2022)
© İHA / YAKUP SAĞLAM-AW526595Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı
Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / YAKUP SAĞLAM-AW526595
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Elazığ’da annesinin peşinden giden yavru köpeğe araba çarptı. Anne köpek, kazanın ardından ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi.
Karakoçan ilçesi Kığı yolu üzerinde annesinin peşinden giden yavru köpeğe araba çarptı. Kazada ölen ve uzun bir süre yerde kalan yavru köpek, yoldan geçen karla mücadele ekipleri tarafından yol kenarına alındı.

Anne köpek ise yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta köpek zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucunda yattı.
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