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Elazığ'da anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı
22:47 24.01.2022 (güncellendi: 22:55 24.01.2022)
© İHA / YAKUP SAĞLAM-AW526595Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı
© İHA / YAKUP SAĞLAM-AW526595
Elazığ’da annesinin peşinden giden yavru köpeğe araba çarptı. Anne köpek, kazanın ardından ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi.
Karakoçan ilçesi Kığı yolu üzerinde annesinin peşinden giden yavru köpeğe araba çarptı. Kazada ölen ve uzun bir süre yerde kalan yavru köpek, yoldan geçen karla mücadele ekipleri tarafından yol kenarına alındı.
Anne köpek ise yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta köpek zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucunda yattı.
Anne köpek ise yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta köpek zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucunda yattı.
Elazığ’da annesinin peşinden giden yavru köpeğe araba çarptı. Anne köpek, çarpmanın ardından ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi https://t.co/b0bBxPogtR pic.twitter.com/hRxJwxgQmG— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 24, 2022