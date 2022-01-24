https://tr.sputniknews.com/20220124/elazigda-anne-kopek-olen-yavrusunun-basindan-ayrilmadi-1053084043.html

Elazığ'da anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Elazığ'da anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Elazığ’da annesinin peşinden giden yavru köpeğe araba çarptı. Anne köpek, kazanın ardından ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T22:47+0300

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yaşam

elazığ

köpek

yavru köpek

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Karakoçan ilçesi Kığı yolu üzerinde annesinin peşinden giden yavru köpeğe araba çarptı. Kazada ölen ve uzun bir süre yerde kalan yavru köpek, yoldan geçen karla mücadele ekipleri tarafından yol kenarına alındı. Anne köpek ise yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta köpek zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucunda yattı.

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elazığ, köpek, yavru köpek