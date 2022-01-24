https://tr.sputniknews.com/20220124/emeklilerin-maas-farklarinin-ne-zaman-yatacagi-belli-oldu-1053062004.html

Emeklilerin maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu

Emeklilerin maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu

Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T12:33+0300

2022-01-24T12:33+0300

2022-01-24T12:33+0300

emekli

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Memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltildi. 2,5 puanlık fark için memur ve memur emeklisine fark ödemesi yapılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.Fark 27 Ocak'ta ödenecekBuna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.

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emekli