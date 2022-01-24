https://tr.sputniknews.com/20220124/ermenistan-basbakani-pasinyan-azerbaycanla-baris-anlasmasi-imzalayabiliriz-1053085217.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayabiliriz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayabiliriz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan’la barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T23:28+0300

2022-01-24T23:28+0300

2022-01-24T23:28+0300

dünya

ermenistan

azerbaycan

anlaşma

barış

nikol paşinyan

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ile Bakü arasında Karabağ savaşının ardından barış anlaşması imzalanacağının sinyalini verdi.Paşinyan, bugünkü basın toplantısında, "Ermenistan, Azerbaycan’la barış anlaşmasına karşı değil, ama bu anlaşmanın taslağı hazırlanmalı, formüle edilmeli. Bu, görüşmelerin konusu. Ermenistan görüşmelere hazır" ifadelerini kullandı.İki ülkenin parlamentolarının, toprak bütünlüğünün tanınmasına ve sınırların dokunulmazlığına ilişkin belgeleri 1992’de onayladığını anımsatan Paşinyan, "Buna rağmen birçok sorun ve nüans çözüm bekliyor ve bunun için görüşmelere ihtiyaç var" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220119/pasinyan-ermenistan-turkiye-normallesme-surecinden-bizzat-sorumluyum-1052910582.html

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ermenistan, azerbaycan, anlaşma, barış, nikol paşinyan