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https://tr.sputniknews.com/20220124/ermenistan-basbakani-pasinyan-azerbaycanla-baris-anlasmasi-imzalayabiliriz-1053085217.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayabiliriz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayabiliriz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan’la barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T23:28+0300
2022-01-24T23:28+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
anlaşma
barış
nikol paşinyan
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ile Bakü arasında Karabağ savaşının ardından barış anlaşması imzalanacağının sinyalini verdi.Paşinyan, bugünkü basın toplantısında, "Ermenistan, Azerbaycan’la barış anlaşmasına karşı değil, ama bu anlaşmanın taslağı hazırlanmalı, formüle edilmeli. Bu, görüşmelerin konusu. Ermenistan görüşmelere hazır" ifadelerini kullandı.İki ülkenin parlamentolarının, toprak bütünlüğünün tanınmasına ve sınırların dokunulmazlığına ilişkin belgeleri 1992’de onayladığını anımsatan Paşinyan, "Buna rağmen birçok sorun ve nüans çözüm bekliyor ve bunun için görüşmelere ihtiyaç var" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/pasinyan-ermenistan-turkiye-normallesme-surecinden-bizzat-sorumluyum-1052910582.html
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ermenistan, azerbaycan, anlaşma, barış, nikol paşinyan

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayabiliriz

23:28 24.01.2022
© AFP 2021Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan’la barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ile Bakü arasında Karabağ savaşının ardından barış anlaşması imzalanacağının sinyalini verdi.
Paşinyan, bugünkü basın toplantısında, "Ermenistan, Azerbaycan’la barış anlaşmasına karşı değil, ama bu anlaşmanın taslağı hazırlanmalı, formüle edilmeli. Bu, görüşmelerin konusu. Ermenistan görüşmelere hazır" ifadelerini kullandı.
İki ülkenin parlamentolarının, toprak bütünlüğünün tanınmasına ve sınırların dokunulmazlığına ilişkin belgeleri 1992’de onayladığını anımsatan Paşinyan, "Buna rağmen birçok sorun ve nüans çözüm bekliyor ve bunun için görüşmelere ihtiyaç var" dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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Paşinyan: Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinden bizzat sorumluyum
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