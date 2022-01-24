https://tr.sputniknews.com/20220124/ermenistan-basbakani-pasinyan-azerbaycanla-baris-anlasmasi-imzalayabiliriz-1053085217.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayabiliriz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayabiliriz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan’la barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T23:28+0300
2022-01-24T23:28+0300
2022-01-24T23:28+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
anlaşma
barış
nikol paşinyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1d/1043310862_0:120:3000:1808_1920x0_80_0_0_a62016e424f85b2aaea770564cc1620b.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ile Bakü arasında Karabağ savaşının ardından barış anlaşması imzalanacağının sinyalini verdi.Paşinyan, bugünkü basın toplantısında, "Ermenistan, Azerbaycan’la barış anlaşmasına karşı değil, ama bu anlaşmanın taslağı hazırlanmalı, formüle edilmeli. Bu, görüşmelerin konusu. Ermenistan görüşmelere hazır" ifadelerini kullandı.İki ülkenin parlamentolarının, toprak bütünlüğünün tanınmasına ve sınırların dokunulmazlığına ilişkin belgeleri 1992’de onayladığını anımsatan Paşinyan, "Buna rağmen birçok sorun ve nüans çözüm bekliyor ve bunun için görüşmelere ihtiyaç var" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/pasinyan-ermenistan-turkiye-normallesme-surecinden-bizzat-sorumluyum-1052910582.html
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1d/1043310862_215:0:2784:1927_1920x0_80_0_0_b246831d2b63006850e29455666c43fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ermenistan, azerbaycan, anlaşma, barış, nikol paşinyan
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayabiliriz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan’la barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ile Bakü arasında Karabağ savaşının ardından barış anlaşması imzalanacağının sinyalini verdi.
Paşinyan, bugünkü basın toplantısında, "Ermenistan, Azerbaycan’la barış anlaşmasına karşı değil, ama bu anlaşmanın taslağı hazırlanmalı, formüle edilmeli. Bu, görüşmelerin konusu. Ermenistan görüşmelere hazır" ifadelerini kullandı.
İki ülkenin parlamentolarının, toprak bütünlüğünün tanınmasına ve sınırların dokunulmazlığına ilişkin belgeleri 1992’de onayladığını anımsatan Paşinyan, "Buna rağmen birçok sorun ve nüans çözüm bekliyor ve bunun için görüşmelere ihtiyaç var" dedi.