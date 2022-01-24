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https://tr.sputniknews.com/20220124/esenyurtta-kar-nedeniyle-kayganlasan-yolda-direksiyon-hakimiyetini-kaybeden-surucu-markete-daldi--1053047824.html
Esenyurt’ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete daldı
Esenyurt’ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete daldı
Esenyurt’ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir markete daldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T01:51+0300
2022-01-24T01:50+0300
türkiye
esenyurt
otomobil
direksiyon
market
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İstanbul Esenyurt'ta, Mehterçeşme Mahallesi’nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir markete daldı. Marketin önünde duran vatandaşlar hızla üzerlerine gelen arabadan kıl payı kurtuldu. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
türkiye
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esenyurt, otomobil, direksiyon, market

Esenyurt’ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete daldı

01:51 24.01.2022
© İHAEsenyurt’ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete daldı
Esenyurt’ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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Esenyurt’ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir markete daldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
İstanbul Esenyurt'ta, Mehterçeşme Mahallesi’nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir markete daldı.
Marketin önünde duran vatandaşlar hızla üzerlerine gelen arabadan kıl payı kurtuldu. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
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