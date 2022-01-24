İstanbul Esenyurt'ta, Mehterçeşme Mahallesi’nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir markete daldı. Marketin önünde duran vatandaşlar hızla üzerlerine gelen arabadan kıl payı kurtuldu. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Esenyurt’ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete daldı

© İHA Esenyurt’ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete daldı © İHA

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Esenyurt’ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir markete daldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.