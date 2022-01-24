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https://tr.sputniknews.com/20220124/esenyurtta-yolda-kalan-iett-otobusunun-hareket-edebilmesi-icin-yolcular-ayni-anda-zipladi-1053046026.html
Esenyurt'ta yolda kalan İETT otobüsünün hareket edebilmesi için yolcular aynı anda zıpladı
Esenyurt'ta yolda kalan İETT otobüsünün hareket edebilmesi için yolcular aynı anda zıpladı
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışında yolda kalan bir İETT otobüsü yolda kalınca yolcular aynı anda zıplayarak otobüsün hareket etmesi için uğraştı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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esenyurt
otobüs
yaşam
iett
zıpladı
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Esenyurt’ta bir İETT otobüsü kar nedeniyle yolda kaldı. Otobüsün içindeki yolcularsa ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/kar-ve-tipi-nedeniyle-yolda-kalan-tir-suruculeri-halay-cekerek-isinmaya-calisti--1053045912.html
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esenyurt, otobüs, iett, zıpladı

Esenyurt'ta yolda kalan İETT otobüsünün hareket edebilmesi için yolcular aynı anda zıpladı

00:37 24.01.2022 (güncellendi: 00:42 24.01.2022)
© İHAOtobüsün hareket etmesi için zıpladılar
Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışında yolda kalan bir İETT otobüsü yolda kalınca yolcular aynı anda zıplayarak otobüsün hareket etmesi için uğraştı.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Esenyurt’ta bir İETT otobüsü kar nedeniyle yolda kaldı. Otobüsün içindeki yolcularsa ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.
TIR sürücüleri halay çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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