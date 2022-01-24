https://tr.sputniknews.com/20220124/esenyurtta-yolda-kalan-iett-otobusunun-hareket-edebilmesi-icin-yolcular-ayni-anda-zipladi-1053046026.html

Esenyurt'ta yolda kalan İETT otobüsünün hareket edebilmesi için yolcular aynı anda zıpladı

Esenyurt'ta yolda kalan İETT otobüsünün hareket edebilmesi için yolcular aynı anda zıpladı

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışında yolda kalan bir İETT otobüsü yolda kalınca yolcular aynı anda zıplayarak otobüsün hareket etmesi için uğraştı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

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esenyurt

otobüs

yaşam

iett

zıpladı

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Esenyurt’ta bir İETT otobüsü kar nedeniyle yolda kaldı. Otobüsün içindeki yolcularsa ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.

https://tr.sputniknews.com/20220124/kar-ve-tipi-nedeniyle-yolda-kalan-tir-suruculeri-halay-cekerek-isinmaya-calisti--1053045912.html

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esenyurt, otobüs, iett, zıpladı