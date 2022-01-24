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https://tr.sputniknews.com/20220124/esenyurtta-yolda-kalan-iett-otobusunun-hareket-edebilmesi-icin-yolcular-ayni-anda-zipladi-1053046026.html
Esenyurt'ta yolda kalan İETT otobüsünün hareket edebilmesi için yolcular aynı anda zıpladı
Esenyurt'ta yolda kalan İETT otobüsünün hareket edebilmesi için yolcular aynı anda zıpladı
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışında yolda kalan bir İETT otobüsü yolda kalınca yolcular aynı anda zıplayarak otobüsün hareket etmesi için uğraştı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T00:37+0300
2022-01-24T00:37+0300
2022-01-24T00:42+0300
esenyurt
otobüs
yaşam
iett
zıpladı
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Esenyurt’ta bir İETT otobüsü kar nedeniyle yolda kaldı. Otobüsün içindeki yolcularsa ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/kar-ve-tipi-nedeniyle-yolda-kalan-tir-suruculeri-halay-cekerek-isinmaya-calisti--1053045912.html
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Esenyurt'ta yolda kalan İETT otobüsünün hareket edebilmesi için yolcular aynı anda zıpladı 00:37 24.01.2022 (güncellendi: 00:42 24.01.2022)
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışında yolda kalan bir İETT otobüsü yolda kalınca yolcular aynı anda zıplayarak otobüsün hareket etmesi için uğraştı.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.
Esenyurt’ta bir İETT otobüsü kar nedeniyle yolda kaldı. Otobüsün içindeki yolcularsa ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.