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https://tr.sputniknews.com/20220124/eski-almanya-deniz-kuvvetleri-komutani-ukraynali-mirotvorets-sitesinde-kara-listeye-alindi-1053049875.html
Eski Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı, Ukraynalı Mirotvorets sitesinde ‘kara listeye’ alındı
Eski Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı, Ukraynalı Mirotvorets sitesinde ‘kara listeye’ alındı
Eski Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Schönbach, Kırım ve Rusya ile ilgili açıklamalarından ve ardındaki istifasından sonra Ukraynalı aşırı sağcı site... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T04:23+0300
2022-01-24T04:24+0300
rusya
kara liste
kırım
kay-achim schönbach
ukrayna
dünya
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Eski Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Kırım ve Rusya ile ilgili açıklamalarından ve ardındaki istifasından sonra Ukraynalı aşırı sağcı site Mirotvorets’in ‘kara listesine’ alındı.Sitedeki açıklamada, Schönbach’ın ‘Ukrayna'ya karşı insani saldırı eylemlerine katılması’, ayrıca Kiev'in kendi toprağı olarak gördüğü Kırım Yarımadası’nın ‘işgalini yasallaştırma girişimlerine katılması’ nedeniyle listeye dahil edildiği belirtiliyor.Schönbach, Hindistan’da yaptığı ve Alman basınına yansıyan konuşmasında Kırım ile ilgili, "Kırım yarımadası gitti, geri gelmeyecek. Bu bir gerçek" ifadelerini kullanmış, ayrıca Batı’nın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik istikrarsızlık yaratmak istediği açıklamalarını ‘saçmalık’ olarak nitelendirmişti.Almanya’nın ve Hindistan’ın Çin’e karşı koymak için Rusya’ya ihtiyaçları olduğunu da söyleyen Schönbach, Rusya lideri Vladimir Putin’in Batı’dan ‘eşitlik temelinde saygı istediğini’ ve ‘onun talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı göstermenin kolay’ olduğunu da ifade etmişti.Schönbach daha sonra ifadelerini ‘bariz hata’ ve ‘bu durumda kötü düşünülmüş, yanlış değerlendirilmiş’ ifadeler’ olarak nitelendirmiş ve istifa dilekçesi sunmuştu. Dilekçe Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht tarafından kabul edilmişti.Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesinde, ‘Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan isimler, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi şahsi bilgileri paylaşılarak kamuoyunda hedef haline getiriliyor.
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rusya, kara liste, kırım, kay-achim schönbach, ukrayna

Eski Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı, Ukraynalı Mirotvorets sitesinde ‘kara listeye’ alındı

04:23 24.01.2022 (güncellendi: 04:24 24.01.2022)
© AP Photo / Eugene HoshikoKoramiral Kay-Achim Schönbach
Koramiral Kay-Achim Schönbach - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Eski Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Schönbach, Kırım ve Rusya ile ilgili açıklamalarından ve ardındaki istifasından sonra Ukraynalı aşırı sağcı site Mirotvorets’in ‘kara listesine’ alındı.
Eski Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Kırım ve Rusya ile ilgili açıklamalarından ve ardındaki istifasından sonra Ukraynalı aşırı sağcı site Mirotvorets’in ‘kara listesine’ alındı.
Sitedeki açıklamada, Schönbach’ın ‘Ukrayna'ya karşı insani saldırı eylemlerine katılması’, ayrıca Kiev'in kendi toprağı olarak gördüğü Kırım Yarımadası’nın ‘işgalini yasallaştırma girişimlerine katılması’ nedeniyle listeye dahil edildiği belirtiliyor.
Schönbach, Hindistan’da yaptığı ve Alman basınına yansıyan konuşmasında Kırım ile ilgili, "Kırım yarımadası gitti, geri gelmeyecek. Bu bir gerçek" ifadelerini kullanmış, ayrıca Batı’nın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik istikrarsızlık yaratmak istediği açıklamalarını ‘saçmalık’ olarak nitelendirmişti.
Almanya’nın ve Hindistan’ın Çin’e karşı koymak için Rusya’ya ihtiyaçları olduğunu da söyleyen Schönbach, Rusya lideri Vladimir Putin’in Batı’dan ‘eşitlik temelinde saygı istediğini’ ve ‘onun talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı göstermenin kolay’ olduğunu da ifade etmişti.
Schönbach daha sonra ifadelerini ‘bariz hata’ ve ‘bu durumda kötü düşünülmüş, yanlış değerlendirilmiş’ ifadeler’ olarak nitelendirmiş ve istifa dilekçesi sunmuştu. Dilekçe Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht tarafından kabul edilmişti.
Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesinde, ‘Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan isimler, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi şahsi bilgileri paylaşılarak kamuoyunda hedef haline getiriliyor.
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