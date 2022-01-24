https://tr.sputniknews.com/20220124/eski-fransiz-istihbarat-gorevlisi-bati-rusya-konusunda-intihar-politikasi-guduyor-1053074788.html
Eski Fransız istihbarat görevlisi: Batı, Rusya konusunda intihar politikası güdüyor
Eski Fransız istihbarat görevlisi: Batı, Rusya konusunda intihar politikası güdüyor
Fransız istihbaratından eski üst düzey bir isim olan, siyaset bilimci Dr. Eric Denese, ABD’nin kendi kendini öldürmeye devam ettiğini ve Batı ülkelerini de... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T17:08+0300
2022-01-24T17:08+0300
2022-01-24T17:09+0300
ukrayna
dünya
abd
rusya
nato
kuzey akım-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102816/14/1028161478_0:240:4600:2828_1920x0_80_0_0_81e7e020c441cb48305452e9a7f22c9d.jpg
Atlantico gazetesine konuşan Denese, Ukrayna krizinde en başından beri, ülkenin seçilmiş Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in zorla devrilmesine izin veren Batı ülkelerinin suçlu olduğunu ifade etti.Denese, “Batı tüm dünyaya karşı savundukları değerler ve kuralları ihlal ederek bu darbeyi teşvik etti, destekledi. Kiev’deki rejim Donbass’taki Rusça konuşan kesime baskı uygulamaya başladı, ABD ve Avrupa bunu görmezden geldi” dedi.Tüm bunların ‘Atlantik Rusofobisinin’ ABD ve NATO için vazgeçilmez bir varoluş biçimi haline geldiğini gösterdiğini belirten Denese, Batı’nın yalnızca gerginliği tırmandırdığını söyledi.Denese’e göre, Washington Rus uçaklarının düzenli olarak ABD kıyılarında uçması veya Rus birliklerinin Meksika’da konuşlandırılması gibi bir duruma karşı asla sakin yaklaşamazdı.Bununla birlikte Rusya’nın Ukrayna krizi konusundaki güçlü duruşu ABD ve NATO’yu masaya oturmaya zorladı.“Belli ki gecikmeli de olsa, Moskova’ya geri adım attıramayacaklarını, galip olarak çıkamayacakları bu kriz konusunda sorumlu olduklarını anladılar” diyen Denese, Washington’ın Avrupa’yı elinden geldiğince Rusya’dan uzaklaştırmaya ve Moskova’nın ekonomik kaynaklarına zarar vermeye çalıştığını da kaydetti.Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili yaşananları buna örnek olarak veren Denese, ABD’nin Avrupa’yı etkisi altında tutmak için elinden geleni yaptığını ifade etti.Denese, “Tüm bunlar Batı’nın ABD’nin liderliğinde jeopolitik bir intihara yaklaştığını gösteriyor. Günümüz Batısının tarihsel ve coğrafi gerçeklikleri reddetmesi, diğer aktörlerin çıkarlarını küçümsemesi, kendi aleyhine dönebilir” dedi.Rusya birçok kez Batı ve Ukrayna’nın kendisine yönelttiği ‘saldırgan eylemlerde bulunduğu’ suçlamalarını reddetti. Moskova hiçkimse için tehlike oluşturmadığını, kimseye saldırmak gibi bir planı olmadığını, ‘Rusya saldırganlığı’nın NATO’nun Rusya sınırlarına silah konuşlandırmak için kullandığı bir bahane olduğunu birçok kez tekrarladı.Bununla birlikte Kiev ve Batı ülkeleri son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki saldırgan eylemlerinin arttığı yönünde iddialarda bulunuyor, bundan rahatsızlık duyduğunu belirtiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerinin Rusya’nın kendi topraklarında konuşlandırıldığını, bunun kimse için tehdit oluşturmadığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220124/kremlin-ukraynadaki-gerilimi-askeri-guc-konuslandirmalariyla-nato-tirmandiriyor-1053068839.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102816/14/1028161478_255:0:4344:3067_1920x0_80_0_0_82d3cae4591bf30217f2f64ede940a80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, abd, rusya, nato, kuzey akım-2
Eski Fransız istihbarat görevlisi: Batı, Rusya konusunda intihar politikası güdüyor
17:08 24.01.2022 (güncellendi: 17:09 24.01.2022)
Fransız istihbaratından eski üst düzey bir isim olan, siyaset bilimci Dr. Eric Denese, ABD’nin kendi kendini öldürmeye devam ettiğini ve Batı ülkelerini de buna sürüklediğini, Batı’nın Rusya karşıtı politikalarının intihar olduğunu ifade etti.
Atlantico gazetesine konuşan Denese, Ukrayna krizinde en başından beri, ülkenin seçilmiş Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in zorla devrilmesine izin veren Batı ülkelerinin suçlu olduğunu ifade etti.
Denese, “Batı tüm dünyaya karşı savundukları değerler ve kuralları ihlal ederek bu darbeyi teşvik etti, destekledi. Kiev’deki rejim Donbass’taki Rusça konuşan kesime baskı uygulamaya başladı, ABD ve Avrupa bunu görmezden geldi” dedi.
Tüm bunların ‘Atlantik Rusofobisinin’ ABD ve NATO için vazgeçilmez bir varoluş biçimi haline geldiğini gösterdiğini belirten Denese, Batı’nın yalnızca gerginliği tırmandırdığını söyledi.
Denese’e göre, Washington Rus uçaklarının düzenli olarak ABD kıyılarında uçması veya Rus birliklerinin Meksika’da konuşlandırılması gibi bir duruma karşı asla sakin yaklaşamazdı.
Bununla birlikte Rusya’nın Ukrayna krizi konusundaki güçlü duruşu ABD ve NATO’yu masaya oturmaya zorladı.
“Belli ki gecikmeli de olsa, Moskova’ya geri adım attıramayacaklarını, galip olarak çıkamayacakları bu kriz konusunda sorumlu olduklarını anladılar” diyen Denese, Washington’ın Avrupa’yı elinden geldiğince Rusya’dan uzaklaştırmaya ve Moskova’nın ekonomik kaynaklarına zarar vermeye çalıştığını da kaydetti.
Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili yaşananları buna örnek olarak veren Denese, ABD’nin Avrupa’yı etkisi altında tutmak için elinden geleni yaptığını ifade etti.
Denese, “Tüm bunlar Batı’nın ABD’nin liderliğinde jeopolitik bir intihara yaklaştığını gösteriyor. Günümüz Batısının tarihsel ve coğrafi gerçeklikleri reddetmesi, diğer aktörlerin çıkarlarını küçümsemesi, kendi aleyhine dönebilir” dedi.
Rusya birçok kez Batı ve Ukrayna’nın kendisine yönelttiği ‘saldırgan eylemlerde bulunduğu’ suçlamalarını reddetti. Moskova hiçkimse için tehlike oluşturmadığını, kimseye saldırmak gibi bir planı olmadığını, ‘Rusya saldırganlığı’nın NATO’nun Rusya sınırlarına silah konuşlandırmak için kullandığı bir bahane olduğunu birçok kez tekrarladı.
Bununla birlikte Kiev ve Batı ülkeleri son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki saldırgan eylemlerinin arttığı yönünde iddialarda bulunuyor, bundan rahatsızlık duyduğunu belirtiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerinin Rusya’nın kendi topraklarında konuşlandırıldığını, bunun kimse için tehdit oluşturmadığını söylemişti.