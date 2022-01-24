https://tr.sputniknews.com/20220124/facebookun-kullandigi-algoritma-yanlis-bilgiyi-yaymaya-cok-daha-egimli-1053072409.html

‘Facebook’un kullandığı algoritma yanlış bilgiyi yaymaya çok daha eğimli’

‘Facebook’un kullandığı algoritma yanlış bilgiyi yaymaya çok daha eğimli’

Erişim sıkıntıları, seçim skandalları ve eski bir çalışanının ‘kullanıcıları yanlış bilgilere ittiği ve kârı güvenliğe seçmekle’ suçlanan Facebook, Sputnik... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T16:27+0300

2022-01-24T16:27+0300

2022-01-24T16:38+0300

görüş

facebook

mark zuckerberg

seçim

arakanlı müslümanlar

türkiye gazeteciler sendikası (tgs)

dava

lobicilik

nefret söylemi

müdahale

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Daha önce pek çok kez, saatlerce süren erişim sıkıntısı, seçim skandalları ve lobicilik faaliyetleriyle eleştirilerin odağına yerleşen Mark Zuckerberg’in sosyal medya tekelinin en büyük mecrası Facebook, bu sefer de Sputnik Arabic’in yeni paylaşımlarına engelleme getirdi. Yahoo Finance tarafından Aralık ayında yapılan çevrimiçi ankette ‘yılın en kötü şirketi olarak’ seçilen’ eski adıyla Facebook, yeni adıyla Meta’ya, ABD ve İngiltere'de yaşayan bir grup Arakanlı Müslüman tarafından da kendilerine yönelik nefret söyleminin yayılmasına izin verdiği gerekçesiyle 150 milyar dolarlık tazminat davası açılmıştı.‘Kullanıcıları yanlış bilgilere ittiği, bunu engellemesi için kullanılan güvenlik sistemlerinin 2020 seçimleri sonrasında gevşetildiği ve kârı güvenliğe tercih ettiği’ iddialarıyla eski bir çalışanı tarafından suçlanan bu şirket, ‘editoryal bağımsızlığı yok’ gerekçesiyle Rusya, İran ve Çin devletinin resmi mecralarını etiketlemeye ve kısıtlamaya devam ediyor.Peki, 2020 yılında tüm büyük teknoloji şirketlerinden daha fazla lobicilik faaliyetlerine harcama yapan Facebook’un filtreleme algoritması ne kadar ‘adil’ çalışıyor? Sputnik’e Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri İlkay Akkaya ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Necmi Emel Dilmen anlattı.‘Bu platformların kullandığı algoritma, yalan ve yanlış bilginin önüne geçmektense bu durumu çok daha besliyor’Sosyal medya platformlarının pek çok konuda çifte standartlı davrandığını ifade eden Akkaya “Söz konusu Sosyal Medya Platformlarının kar odaklı yapıları, kutuplaştırıcı etkileri göz önüne alındığında ‘ifade özgülüğünü yaygınlaştırma’ amacıyla çıkılan yoldan çoktan sapıldığını görebiliyoruz. Trump kararında, Filistin’de, Gazze’de, aşı konusunda bu çifte standartlı yapıyı gördük. Evet, yalan haber ve yanlış bilgi çağımızın sorunu ancak bu platformların algoritmalarının bunun önüne geçmek bir yana bu durumu daha da beslediğini biliyoruz. Platformların kendi içlerinden çıkan insanlar bunları ifade ettiler. Örneğin, bir yandan aşı karşıtlığına karşı algoritmalarında olumlu düzenlemeler yapan sosyal medya şirketleri bir yandan da Kovid-19’un insan yapımı ortaya çıktığı yönündeki paylaşımlara yaptığı engelleri kaldırdı. Üstelik bunu tam da ABD Başkanı Joe Biden’ın istihbarat kurumlarından Kovid-19 virüsünün kökenine ilişkin çalışmalarını hızlandırmalarını ve rapor hazırlamalarını istemesinin ardından yaptı. Asya toplumlarına yönelik ırkçılığı besleyebilecek bu duruma Facebook’un aleni bir şekilde destek vermesi bu platformlarda çifte standardın göstergelerinden” dedi.‘Kişisel verilerimiz üzerine kurulan kar odaklı sistemden ifade özgürlüğünü besleyecek bir tavır beklemek çok iyi niyetli’Akkaya’ya göre, kar odaklı bu şirketlerden ifade özgürlüğü besleyecek davranışlar görmeyi beklemek oldukça iyimser:‘Facebook’un kullandığı algoritma yanlış bilgiyi yaymaya çok daha eğimli’Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Necmi Emel Dilmen’e göre ise bu şirketin kullandığı algoritma kesinlikle adil değil. Dilmen “Hatta yanlış bilgiyi yaymaya çok daha eğimli. Hepimizin bildiği bazı örnekler de var. 2018’deki Donald Trump’ın başkanlık seçim kampanyası için çalışan danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın 10 milyonlarca Amerikan vatandaşının kişisel verilerini Facebook üzerinden aldığı gibi örnekler. Aynı zamanda bunları da manipüle ederek oyları da etkiledi. Bu çok büyük bir gizlilik ihlali ve aslında algoritmanın nasıl çalıştığıyla ilgili bize bazı fikirler veren bir durum. Aslında Facebook içerisinde 2 farklı grup var. Bir tanesi ‘toplum ve yapay zeka’, sonra bunu bir başka grup ile birleştirip ‘sorumlu yapay zeka’ yaptılar. Bunlar, bu algoritmalar üzerinde çalışıyor. Fakat işi bozan şey, Mark Zuckerberg'in Meta için koyduğu hedef. Bu hedef sürekli, amansız büyüme. Hem bunu yapıp hem adil, etik olmak hiç de kolay değil” dedi.‘Sürekli büyüme politikası güden Facebook, aşırılık ve siyasi kutuplaşma gibi daha büyük sorunlardan gayet bağımsız davranıyor’Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in hedef koyduğu sürekli büyümenin, bazı şeyleri göz ardı ettirdiğini söyleyen Prof. Dr. Dilmen, şu ifadeleri kullandı:‘Bu şirketlerin adalet gibi bir derdi yok, tüm dertleri reklam’3 milyardan fazla kullanıcısıyla bir ülke olsa, dünyanın en büyük ülkesi olabilecek olan bu şirketin, en büyük hedefinin veriyi paraya çevirmek olduğunu vurgulayan Dilmen “Devletin bir sosyal devlet olma, hukuk, adalet gibi amaçları olur, ama bu şirketlerin böyle bir derdi de yok. Bu da böylesi bir oburluğa yol açıyor. Facebook için şöyle bir söz de mevcut; ‘300 beğeni yaptıktan sonra, sizi en yakın arkadaşınızdan daha iyi tanır’. Bu da ilginç, aslında bu algoritmaların ne kadar tutarlı çalıştığını da gösteriyor. Fakat bu algoritma iki en yakın arkadaşı bu platformda birbirine de göstermeyebilir. Mesela arkadaşlardan biri siyasi içeriklerle ilgilenip video seviyor olsun, diğeri ise müzik ve futbol seviyor ve videodan da hoşlanmıyor olsun. Bu platformda birbirlerinin attıkları postları görmeyebilirler. Normal hayatta bir arada olan insanları bu kadar da ayrıştırabilir. Bunu da geriye koymayalım, tüm dert reklam” diye konuştu.‘Facebook’un topluluk standartlarını ihlal etme olasılığı ne kadar fazlaysa, o kadar fazla kullanıcının etkileşimi artıyor, Zuckerberg de bunun farkında’Dilmen “Myanmar’da, Facebook üzerinden yayılan Müslüman azınlık hakkında yalan bilgi ve nefret söylemi dini çatışmayı, soykırıma dönüştürdü. Viral yalan haberler, nefret söylemleri bir anda yayılarak durumu bambaşka bir yere götürdü. Tüm dünyada buna benzer örnekler var. Bu arada Zuckerberg bunun farkında. Facebook bu durumu itiraf ediyor. Arada yayınladıkları notların bir tanesinde, Zuckerberg bir grafik göstererek, etkileşim stratejisinin zararlı etkilerinden bahsetmişti. Özetle şunu söylüyor; Facebook’un topluluk standartlarını ihlal etme olasılığı ne kadar fazlaysa, o kadar fazla kullanıcının etkileşimi artıyor. Ters bir orantı var. Bu sebeple tüm dertleri ışığı bunun üstüne tutmamak oluyor açıkçası. Temel sorun bu. Daha az etkileşim sağlamayı seçmek daha titiz bir uygulama olabilir. Ama bunu yapmayı tercih ettiklerini söyleyemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.‘Kullanıcılar, kendi etrafında kendi gibi düşünen, beğenileri ve söylemleri olan insanların fikirlerini görüyorlar’Bu sebepler, sosyal medya platformlarının koca bir ‘yankı odası’na döndüğüne dikkat çeken Dilmen “Bütün seçimlerde herkes ‘bu sefer biz kazandık’ demiyor mu? Çünkü sağda solda, kendi etrafında kendi gibi düşünen, beğenileri ve söylemleri olan insanların fikirlerini görüyorlar. Kendilerinin bir çoğunluk olduğunu düşünüyorlar. Sonrasında da aslında toplumun sosyolojik olarak genel görüntüsünü, fotoğrafını bir türlü çekemememize neden oluyor” diye konuştu ve ekledi:‘ABD seçimlerinde göçmenlik, silah bulundurma içeriklerini, bunlarla ilgilenmiş insanların önüne provokatif şekilde çıkararak müdahale ettiklerini net bir şekilde söyleyebiliyoruz’Bu durumun önüne geçilmesi için ne yapmak gerekiyor?Dilmen’e göre, bu konunun önüne geçilmesi için yapay zeka ile birlikte insan kullanımı artırılmalı ve ‘hakikat ve tarafsızlık gibi gazetecilik ilkelerini uygulayan platformlar’ ön plana çıkarılmalı:

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