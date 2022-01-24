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https://tr.sputniknews.com/20220124/fatih-altayli-tesla-turkiyeye-girdigi-anda-pisman-olur-1053069276.html
Fatih Altaylı: Tesla Türkiye’ye girdiği anda pişman olur
Fatih Altaylı: Tesla Türkiye’ye girdiği anda pişman olur
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Tesla’nın tüm modellerini Türkiye’ye getirme kararına ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Tesla Türkiye’ye girdiği anda pişman... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T15:32+0300
2022-01-24T15:32+0300
türkiye
fatih altaylı
türkiye
tesla
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"Niye mi? Çünkü BTK izin vermez” diyen Altaylı şunları kaydetti:“BTK dediğim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Diyeceksiniz ki, 'Bilgi teknolojileri ile otomobil ne alaka?' Ben size söyleyeyim çok alaka. BTK bugün otomotiv endüstrisindeki gelişmelerden Türkiye’deki tüketicilerin de yararlanabilmesinin önünde dev gibi bir engel olarak duruyor. Biliyorsunuz, yeni nesil otomobiller barındırdıkları teknoloji ile birer mobil iletişim aracı. Geleceğin otonom sürüş teknolojilerine hazır olmak, mevcut otonom sürüşü imkanlarını kullanabilmek, otomobillerdeki yazılımları sürekli güncel halde tutabilmek, yol verilerini navigasyon sistemlerinde kullanabilmek, kaza ve güvenlik verilerini paylaşabilmek için bu otomobiller üreticilere ait merkezlerle sürekli bir iletişim halindeler ya da olmak zorundalar.Ancak Türkiye’de bu mümkün değil. Çünkü BTK tüm üreticilerden bu verilerin tamamını yerli bir operatör üzerinden iletmesini, kendileri ile paylaşmasını ve bu verileri Türkiye’de bir merkezde toplamasını istiyor.Tabii bu müthiş bir ek maliyet ve büyük bir yatırım gerektiriyor. Üreticiler, iç güvenlik ve trafik güvenliği ile ilgili verileri paylaşmayı kabul ediyorlar ama üreticinin diğer özel verilerini paylaşmayı hem şirket politikası hem de ticari sır olması nedeniyle paylaşmak istemiyorlar. Hal böyle olunca da modern otomobillerin bu modern sistemleri Türkiye’de çalışmıyor.Mesela geçen hafta yazdığım Mercedes’in en üst otomotiv teknolojisine sahip EQS modelinin bazı özellikleri Türkiye’de kullanılamıyor. Bu yüzden Tesla Türkiye’ye gelmesine gelir de, Tesla’yı rakiplerinden ayrıştıran en önemli özellikleri ne yazık ki, Türkiye’de bir halta yaramaz. Elon Musk’un haberi olsun, belki Erdoğan’la bir dahaki konuşmasında bunu da hatırlatır. Belki o isteyince BTK biraz geri adım atar.”
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fatih altaylı, türkiye, tesla

Fatih Altaylı: Tesla Türkiye’ye girdiği anda pişman olur

15:32 24.01.2022
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Tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Sputnik
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Tesla’nın tüm modellerini Türkiye’ye getirme kararına ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Tesla Türkiye’ye girdiği anda pişman olur ya da Tesla’yı Tesla yapan en önemli özelliklerini Türkiye’de kullanamaz” dedi.
"Niye mi? Çünkü BTK izin vermezdiyen Altaylı şunları kaydetti:
“BTK dediğim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Diyeceksiniz ki, 'Bilgi teknolojileri ile otomobil ne alaka?' Ben size söyleyeyim çok alaka. BTK bugün otomotiv endüstrisindeki gelişmelerden Türkiye’deki tüketicilerin de yararlanabilmesinin önünde dev gibi bir engel olarak duruyor. Biliyorsunuz, yeni nesil otomobiller barındırdıkları teknoloji ile birer mobil iletişim aracı. Geleceğin otonom sürüş teknolojilerine hazır olmak, mevcut otonom sürüşü imkanlarını kullanabilmek, otomobillerdeki yazılımları sürekli güncel halde tutabilmek, yol verilerini navigasyon sistemlerinde kullanabilmek, kaza ve güvenlik verilerini paylaşabilmek için bu otomobiller üreticilere ait merkezlerle sürekli bir iletişim halindeler ya da olmak zorundalar.
Ancak Türkiye’de bu mümkün değil. Çünkü BTK tüm üreticilerden bu verilerin tamamını yerli bir operatör üzerinden iletmesini, kendileri ile paylaşmasını ve bu verileri Türkiye’de bir merkezde toplamasını istiyor.
Tabii bu müthiş bir ek maliyet ve büyük bir yatırım gerektiriyor. Üreticiler, iç güvenlik ve trafik güvenliği ile ilgili verileri paylaşmayı kabul ediyorlar ama üreticinin diğer özel verilerini paylaşmayı hem şirket politikası hem de ticari sır olması nedeniyle paylaşmak istemiyorlar. Hal böyle olunca da modern otomobillerin bu modern sistemleri Türkiye’de çalışmıyor.
Mesela geçen hafta yazdığım Mercedes’in en üst otomotiv teknolojisine sahip EQS modelinin bazı özellikleri Türkiye’de kullanılamıyor. Bu yüzden Tesla Türkiye’ye gelmesine gelir de, Tesla’yı rakiplerinden ayrıştıran en önemli özellikleri ne yazık ki, Türkiye’de bir halta yaramaz. Elon Musk’un haberi olsun, belki Erdoğan’la bir dahaki konuşmasında bunu da hatırlatır. Belki o isteyince BTK biraz geri adım atar.”
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