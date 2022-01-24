https://tr.sputniknews.com/20220124/fatih-erbakan-asilamanin-care-olmadigi-cok-acik-ve-net-ortada-1053047344.html

Fatih Erbakan: Aşılamanın çare olmadığı çok açık ve net ortada

Fatih Erbakan: Aşılamanın çare olmadığı çok açık ve net ortada

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “O noktadaki bir insana 'gel sen aşı olma, işinden ol demek' mümkün olmayacağı için en azından mRNA aşısı... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T01:33+0300

2022-01-24T01:33+0300

2022-01-24T01:34+0300

koronavirüs

türkiye

fatih erbakan

yeniden refah partisi

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulunmak ve partililerle buluşmak üzere Gümüşhane’ye geldi. Gümüşhane programları kapsamında ilk olarak basın mensuplarıyla bir araya gelen Genel Başkan Erbakan, iktidarı ve muhalefeti eleştirdi.'Gerçek enflasyon yıllık yüzde 82'Türkiye’de gerçek yıllık enflasyonun yüzde 82 olduğunu savunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Halk Ekmek kuyrukları kilometreleri bulmuş. İstanbul’da Halk Ekmek yetkilisi açıkladı, günlük halk ekmek talebi geçen ay 1 milyon 225 bin iken 1 ayda 1 milyon 952 bin adete çıktı. Halk Ekmek talebi yüzde 60 arttı. Bu İstanbul gibi Türkiye’nin ekonomik bakımdan en gelişmiş şehrinde, en refah seviyesi yüksek olması gereken şehirde neden bir ekmeği alırken 3-5 kuruşun hesabını yapmak zorunda kalmış insanlar. Afyon ve Kütahya’da Toprak Mahsulleri Ofisi ucuz ayçiçek yağı vereceğim 99 liradan demiş diye eksi 5 derece 1 kilometre kuyruk olmuş. Marketlerde 180-200 TL’ye satılıyor ayçiçek yağı burada 99 diye eksi 5 derecede kuyruk oluyor. Halk Ekmek kuyruğu, ayçiçek yağı kuyruğu. Ayçiçeklerini marketlerde zincirlemişler, çalınma riski olan çok lüks bir ürüne dönüşmüş. Bebek mamalarına alarm takılmış, altın gibi pırlanta gibi lüks ürün kategorisine girmiş. Şimdi bu örnekler varken yoksulluktan söz etmeyeceğiz de neyden söz edeceğiz. Asgari ücret açlık sınırının altında çünkü yüzde 50’lik zam yaptılar ama gerçek enflasyon yıllık yüzde 82 olduğu için bu asgari ücret zammı daha asgari ücretlinin eline geçmeden buhar oldu gitti” açıklamasında bulundu.'Başka bir çare kalmadıysa en azından Turkovac aşısı ol'Kovid-19 aşıları hakkında konuşan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220123/bu-kacinci-bahar-pfizer-ceosu-birkac-aya-normal-hayata-doneriz-yilda-bir-asi-ideal-olur-dedi-1053039429.html

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türkiye, fatih erbakan, yeniden refah partisi, koronavirüs, koronavirüs aşısı