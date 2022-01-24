https://tr.sputniknews.com/20220124/fatma-girik-hayatini-kaybetti-1053053793.html

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T09:18+0300

2022-01-24T09:18+0300

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fatma girik

vefat

türkiye

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.Sanatçının ölümünü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu. Keskin, "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" ifadelerini kullandı.180'den fazla filmde rol aldı12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke filminde rol aldı. 1960'da Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki Ölüm Peşimizde filmi oyuncunun kariyerinde dönüm noktası oldu. Girik daha sonra 180'den fazla filmde rol aldı.İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.Fatma Girik'in hayat arkadaşı Memduh Ün 16 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş Bodrum'un Torba Mezarlığı'nda defnedilmişti. Fatma Girik annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik Torba'daki evinde yaşıyordu.

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fatma girik, vefat