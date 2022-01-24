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https://tr.sputniknews.com/20220124/fatma-girikin-kardesi-gunay-girik-hastanede-korona-oldu-1053063874.html
Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik: Hastanede korona oldu
Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik: Hastanede korona oldu
Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, "Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T13:17+0300
2022-01-24T13:20+0300
türkiye
fatma girik
vefat
koronavirüs
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Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik bugün tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Girik ailesinin yakını Ahmet Hamdi Gürbüz ve Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, hastane önünde açıklamalarda bulundu.Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz “Bizim kimseyi suçlama niyetimiz yok ama hastaneye gelen bir insanın sanki koronayla buraya gelip, burada vefat ettiği algısı çok doğru bir algı değil. Kendisi buraya geldiğinde fiziki bir takım sorunlar vardı. Zaten rutin gidip geliyordu. Aile ya da sevenleri hastaneyi suçlayacak değil ama buraya geldikten sonra hastanede bir insanın korona olması çok kabul edilir bir şey değil. Burada bir şikayet yok Günay Bey’in de bizim de zaten hastane bildiğimiz bir hastane” diye konuştu.'Hastane ihmali mi bilmiyoruz'Kardeşi Günay Girik ise “Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey’de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum’a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220124/fatma-girik-hayatini-kaybetti-1053053793.html
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fatma girik, vefat, koronavirüs

Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik: Hastanede korona oldu

13:17 24.01.2022 (güncellendi: 13:20 24.01.2022)
© DHAFatma Girik
Fatma Girik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© DHA
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Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, "Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu” dedi.
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik bugün tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Girik ailesinin yakını Ahmet Hamdi Gürbüz ve Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, hastane önünde açıklamalarda bulundu.
Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz “Bizim kimseyi suçlama niyetimiz yok ama hastaneye gelen bir insanın sanki koronayla buraya gelip, burada vefat ettiği algısı çok doğru bir algı değil. Kendisi buraya geldiğinde fiziki bir takım sorunlar vardı. Zaten rutin gidip geliyordu. Aile ya da sevenleri hastaneyi suçlayacak değil ama buraya geldikten sonra hastanede bir insanın korona olması çok kabul edilir bir şey değil. Burada bir şikayet yok Günay Bey’in de bizim de zaten hastane bildiğimiz bir hastane” diye konuştu.

'Hastane ihmali mi bilmiyoruz'

Kardeşi Günay Girik ise “Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey’de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum’a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim” şeklinde konuştu.
Fatma Girik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
TÜRKİYE
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti
09:18
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