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https://tr.sputniknews.com/20220124/fitik-ameliyatina-giren-adam-rahmini-aldirdi-1053052293.html
Fıtık ameliyatına giren adam rahmini aldırdı
Fıtık ameliyatına giren adam rahmini aldırdı
Kosova'da yaşayan 67 yaşındaki bir adam, cinsel organındaki şişlikten şikayet ederek doktora başvurdu. Ancak adamı muayene eden doktorlar, döl yatağının... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T07:35+0300
2022-01-24T07:35+0300
dünya
kosova
ameliyat
rahim
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Daily Mail'in haberine göre, ismi açıklanmayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki adam, sol fıtığı ve cinsel organında duran şişlik nedeniyle doktora gitti.Hastanın karın bölgesini muayene eden doktorlar, penis ve skrotum yanında kadın üreme organlarına sahip olduğunu gördü.Olay, Kosova'daki Priştine Üniversitesi'nde çalışan doktorlar tarafından yayınlanan Üroloji Vaka Raporları dergisine de konu oldu.Hastada ortaya çıkan ve son derece nadir görülen bu durumun “kalıcı müllerian kanal sendromu” (PMDS) olduğu teşhis edildi.Dünyada 200 kişide varTıp dünyasında benzerlerine rastlansa da bu tarz vakalar yaygın olarak görülmüyor. Söz konusu adamın yaşadığı durumun, dünya genelinde 200 kişinin başına geldiği belirtilirken, hastanedeki doktorların ise ilk defa böyle bir olayla karşılaştığı bilgisi verildi.Bu tür vakalarda, hastalar başlarına böyle bir durumun geldiğini çoğu zaman fark etmiyor.Hastalığın semptomları arasında testis çekilmesi ve kasık fıtıkları bulunuyor. Ancak kitleyi tedavi etmek için ameliyat yapılmadıkça kadın organları keşfedilmiyor.Doktorların muayenesinin ardından ameliyata alınan adamda fıtık olmadığı, aksine adamın şişlik olarak nitelediği bölgede kadınlık cinsel organı bulunduğu tespit edildi.Ameliyat edilen adam, kadınlık organını ve rahmini aldırdı.
kosova
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kosova, ameliyat, rahim

Fıtık ameliyatına giren adam rahmini aldırdı

07:35 24.01.2022
© FlickrAmeliyat
Ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Flickr
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Kosova'da yaşayan 67 yaşındaki bir adam, cinsel organındaki şişlikten şikayet ederek doktora başvurdu. Ancak adamı muayene eden doktorlar, döl yatağının yanında rahim buldu.
Daily Mail'in haberine göre, ismi açıklanmayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki adam, sol fıtığı ve cinsel organında duran şişlik nedeniyle doktora gitti.
Hastanın karın bölgesini muayene eden doktorlar, penis ve skrotum yanında kadın üreme organlarına sahip olduğunu gördü.
Olay, Kosova'daki Priştine Üniversitesi'nde çalışan doktorlar tarafından yayınlanan Üroloji Vaka Raporları dergisine de konu oldu.
Hastada ortaya çıkan ve son derece nadir görülen bu durumun “kalıcı müllerian kanal sendromu” (PMDS) olduğu teşhis edildi.

Dünyada 200 kişide var

Tıp dünyasında benzerlerine rastlansa da bu tarz vakalar yaygın olarak görülmüyor. Söz konusu adamın yaşadığı durumun, dünya genelinde 200 kişinin başına geldiği belirtilirken, hastanedeki doktorların ise ilk defa böyle bir olayla karşılaştığı bilgisi verildi.
Bu tür vakalarda, hastalar başlarına böyle bir durumun geldiğini çoğu zaman fark etmiyor.
Hastalığın semptomları arasında testis çekilmesi ve kasık fıtıkları bulunuyor. Ancak kitleyi tedavi etmek için ameliyat yapılmadıkça kadın organları keşfedilmiyor.
Doktorların muayenesinin ardından ameliyata alınan adamda fıtık olmadığı, aksine adamın şişlik olarak nitelediği bölgede kadınlık cinsel organı bulunduğu tespit edildi.
Ameliyat edilen adam, kadınlık organını ve rahmini aldırdı.
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