https://tr.sputniknews.com/20220124/fitik-ameliyatina-giren-adam-rahmini-aldirdi-1053052293.html

Fıtık ameliyatına giren adam rahmini aldırdı

Fıtık ameliyatına giren adam rahmini aldırdı

Kosova'da yaşayan 67 yaşındaki bir adam, cinsel organındaki şişlikten şikayet ederek doktora başvurdu. Ancak adamı muayene eden doktorlar, döl yatağının... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T07:35+0300

2022-01-24T07:35+0300

2022-01-24T07:35+0300

dünya

kosova

ameliyat

rahim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103790/98/1037909852_0:6:1401:794_1920x0_80_0_0_2c3b9c37476030fe896df8c508ef9b93.png

Daily Mail'in haberine göre, ismi açıklanmayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki adam, sol fıtığı ve cinsel organında duran şişlik nedeniyle doktora gitti.Hastanın karın bölgesini muayene eden doktorlar, penis ve skrotum yanında kadın üreme organlarına sahip olduğunu gördü.Olay, Kosova'daki Priştine Üniversitesi'nde çalışan doktorlar tarafından yayınlanan Üroloji Vaka Raporları dergisine de konu oldu.Hastada ortaya çıkan ve son derece nadir görülen bu durumun “kalıcı müllerian kanal sendromu” (PMDS) olduğu teşhis edildi.Dünyada 200 kişide varTıp dünyasında benzerlerine rastlansa da bu tarz vakalar yaygın olarak görülmüyor. Söz konusu adamın yaşadığı durumun, dünya genelinde 200 kişinin başına geldiği belirtilirken, hastanedeki doktorların ise ilk defa böyle bir olayla karşılaştığı bilgisi verildi.Bu tür vakalarda, hastalar başlarına böyle bir durumun geldiğini çoğu zaman fark etmiyor.Hastalığın semptomları arasında testis çekilmesi ve kasık fıtıkları bulunuyor. Ancak kitleyi tedavi etmek için ameliyat yapılmadıkça kadın organları keşfedilmiyor.Doktorların muayenesinin ardından ameliyata alınan adamda fıtık olmadığı, aksine adamın şişlik olarak nitelediği bölgede kadınlık cinsel organı bulunduğu tespit edildi.Ameliyat edilen adam, kadınlık organını ve rahmini aldırdı.

kosova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kosova, ameliyat, rahim