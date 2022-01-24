https://tr.sputniknews.com/20220124/gazday-enerji-genel-muduru-dogan-asil-sorun-iran-degil-yazin-depolardaki-gaz-kullanildi-1053060937.html

GazDay Enerji Genel Müdürü Doğan: Asıl sorun İran değil, yazın depolardaki gaz kullanıldı

GazDay Enerji Genel Müdürü Doğan: Asıl sorun İran değil, yazın depolardaki gaz kullanıldı

İran’ın doğalgaz akışını kesmesi ardından OSB’lerde 3 günlük elektrik kesintisine gidildi. GazDay Enerji Genel Müdürü Doğan, asıl sorunun İran değil, arz... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T12:12+0300

2022-01-24T12:12+0300

2022-01-24T12:15+0300

iran

türkiye

kesinti

doğalgaz

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GazDay Enerji Genel Müdürü Mehmet Doğan, Türkiye tarihinde ilk defa tüm sanayinin enerjisinin aynı anda aynı süreyle kesilmeye çalışıldığını söylerken, asıl sorunun İran’dan doğalgazın alınamaması değil, arz güvenliğinin sağlanamaması olduğunu savundu.Yazın pahalı denilerek gaz alınmayıp depolardaki gazın kullanıldığını dile getiren Doğan, depolardaki gaz bitip de çok soğuk geçen ardışık günler nedeniyle krizin patlak verdiğini kaydetti. Doğan, 15 Mart’a kadar enerji krizinin tekrarlayabileceği uyarısında bulundu.Enerji kriziyle ilgili Dünya gazetesine değerlendirmelerde bulunan Doğan, Türkiye’nin günlük doğalgaz kullanım oranının ortalama sıcaklıklara göre belirlendiğini, bu yöntemin hatalı olduğunu belirterek, şunları söyledi:Doğan, yeni yıla girerken aslında ‘Krizin ben geliyorum’ dediğini, Türkiye’nin İran ya da başka bir kaynaktan gaz gelmemesi halinde bunu tolore edemeyeceğinin ortada olduğunu dile getirdi:‘Yabancı müşterilerimiz, ‘Daha önce böyle bir şey görmedik’ diyor’Doğan, “Türkiye’de iş yapan yabancı müşterilerimiz arıyor, ‘Ne yapacağız şimdi, böyle bir şey görmedik daha önce’ diyorlar” diye konuştu.Öte yandan sanayicilerin kafasında birtakım soru işaretleri olduğunu da belirten Doğan, gazı kesilmeyeceğini ancak firmaların kısacağını, ancak yüzde 60’ın aşılması durumunda cezanın ne olacağının açıklanmamasının da endişelere neden olduğunu, bazı sanayicilerin ‘Acaba rakibim kısacak mı’ endişelerini taşıdığını bildirdi:“KAB yani kesinti aşım bedeli uygulayacak deniyor ama onun da ne kadar olacağı belli değil.” Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan da, “Önümüzdeki bir haftalık periyotta bazı ilave tedbirlerin alınması gerekliliği ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220124/enerji-bakani-donmez-kademe-yerine-tek-tarife-olabilir-mi-buna-calisiyoruz-1053058849.html

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iran, kesinti, doğalgaz