https://tr.sputniknews.com/20220124/gaziantepte-evde-cikan-yanginda-2-cocuk-hayatini-kaybetti-1053082942.html

Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te evde çıkan yangında Suriyeli 2 çocuk hayatını kaybetti. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T22:09+0300

2022-01-24T22:09+0300

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türkiye

suriye

gaziantep

çocuk

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Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Handan Halil hayatını kaybetti.Merkez Şahinbey ilçesineeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yapılan incelemede evdeki 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Hannan Halil'in hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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suriye

gaziantep

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suriye, gaziantep, çocuk