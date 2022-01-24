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Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te evde çıkan yangında Suriyeli 2 çocuk hayatını kaybetti. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T22:09+0300
2022-01-24T22:09+0300
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suriye
gaziantep
çocuk
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Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Handan Halil hayatını kaybetti.Merkez Şahinbey ilçesineeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yapılan incelemede evdeki 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Hannan Halil'in hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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suriye, gaziantep, çocuk

Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

22:09 24.01.2022
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCIGaziantep'te bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 2 çocuk hayatını kaybetti.
Gaziantep'te bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 2 çocuk hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI
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Gaziantep'te evde çıkan yangında Suriyeli 2 çocuk hayatını kaybetti.
Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Handan Halil hayatını kaybetti.
Merkez Şahinbey ilçesineeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yapılan incelemede evdeki 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Hannan Halil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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