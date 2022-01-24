Gazprom: Avrupa’daki doğalgaz rezervleri tarihin en düşük seviyesinde

Rus doğalgaz devi Gazprom’un Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Gas Infrastructure Europe verilerine göre, 22 Ocak itibariyle, Avrupa’nın yer altı gaz depolama tesislerindeki aktif gaz hacmi, geçen yılki seviyeye göre yüzde 26 (19.9 milyar metreküp) daha az. Yaz sezonunda pompalanan gaz hacminin yüzde 70’ten daha fazlası alındı” ifadesine yer verildi.Bugün itibariyle tüketim, yüzde 71.8’e ulaşarak 34 milyar 300 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle depolama tesislerindeki gaz seviyesi, 22 Ocak’taki rakamın altına inerek 1 milyar 850 milyon metreküp oldu.Almanya’daki yer altı depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 41.8’in altına indi.
Gazprom, Avrupa ülkelerinin, yaz sezonunda yer altı depolama tesislerine pompalanan doğalgaz miktarının yüzde 70’inden fazlasını tükettiğini, bu nedenle stokların tarihin en düşük seviyesine ulaştığını belirtti.
Rus doğalgaz devi Gazprom’un Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Gas Infrastructure Europe verilerine göre, 22 Ocak itibariyle, Avrupa’nın yer altı gaz depolama tesislerindeki aktif gaz hacmi, geçen yılki seviyeye göre yüzde 26 (19.9 milyar metreküp) daha az. Yaz sezonunda pompalanan gaz hacminin yüzde 70’ten daha fazlası alındı” ifadesine yer verildi.
Bugün itibariyle tüketim, yüzde 71.8’e ulaşarak 34 milyar 300 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle depolama tesislerindeki gaz seviyesi, 22 Ocak’taki rakamın altına inerek 1 milyar 850 milyon metreküp oldu.
Almanya’daki yer altı depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 41.8’in altına indi.